美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛
美國與委內瑞拉之間的關係持續緊繃。根據《路透社》報導，四名美國官員指出，美國政府準備在未來數日內啟動新一階段對委內瑞拉的相關行動，意味川普（Donald Trump）政府正加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的施壓力度。不過，目前行動的確切時間與範圍仍未明朗，也無法確認川普是否已做出最後決定。
美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。
一名美國高階官員表示，川普對任何選項都未排除，強調「川普總統已準備動用美國所有力量，阻止毒品湧入美國，並將相關責任者繩之以法」。
另有兩名美國官員說，美方研議的選項包含試圖推翻馬杜洛；馬杜洛則指控川普欲將他趕下台，並稱委內瑞拉民眾與軍方將抵抗任何外來企圖。近月來，美國在加勒比海一帶的軍事部署持續升級，美方也已授權CIA在委內瑞拉展開秘密行動；美國聯邦航空總署（FAA）近日警告主要航空公司，在飛越委內瑞拉領空時可能面臨「潛在危險」，並建議提高警戒。
根據Flightradar24與委內瑞拉西蒙玻利瓦爾馬域凱塔國際機場網站，FAA警告發布後，已有多家國際航空公司於22日取消自委內瑞拉起飛的航班。巴西高爾航空（GOL Airlines）、哥倫比亞的阿維安卡航空（Avianca）及葡萄牙航空（TAP Air Portugal）皆取消當天自委內瑞拉首都卡拉卡斯起飛的航班。
哥倫比亞民航局對此說明，邁克蒂亞（Maiquetia）地區因「安全情勢惡化及軍事活動增加」，存在「潛在風險」。葡萄牙航空也發聲證實，已取消22及25日的航班，並稱此決定是基於美國航空主管機關發布的資訊，顯示委內瑞拉領空的安全無法獲得保障。
西班牙國營航空伊比利亞（Iberia）則宣布，自24日起無限期取消飛往卡拉卡斯的航班，並將視情勢決定何時恢復營運。另一方面，巴拿馬航空（Copa Airlines）與哥倫比亞的Wingo航空則維持22日邁克蒂亞起飛的班機正常運作。
看更多 CTWANT 文章
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
其他人也在看
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心EBC東森新聞 ・ 9 小時前
扭腰、擺臀、揮手！ 馬杜洛學川普跳舞 「比愛心」拉攏年輕人
美國和委內瑞拉，從9月初開始，就因為美國打擊運毒船而交惡。最近，美軍除了在委內瑞拉外海集結重兵，美國聯邦航空總署FAA更對航空公司發出預警，表示航班飛越委內瑞拉領空，可能面臨「潛在危害局面」。至於在委內瑞拉國內，總統馬杜洛跳舞、彈琴還比愛心，拉攏年輕人響應抗美號召。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
美擬升級對委內瑞拉行動 傳考慮推翻馬杜洛政權
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國川普政府正擴大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓之際，美國官員告訴路透社說，華府預計數日內將對委國展開新階段行動，包括考慮推翻馬杜洛政權。中央社 ・ 51 分鐘前
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務EBC東森新聞 ・ 11 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 46 分鐘前
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收EBC東森新聞 ・ 3 小時前
11/24開放郵局領現 臨櫃普發一萬規則看這
[NOWnews今日新聞]全民普發一萬現金，11月24日將開放郵局領現，為有效分流、方便民眾就近領取，提供行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間，首週也採取單雙數號分流措施...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前
新聞眼／輝達王牌在手 藍白協調不能再拖
二○二六年選舉藍白合氣氛濃，新北是兵家必爭之地，本該是藍白合最佳「起手式」的戰略城市，但民進黨蘇巧慧和民眾黨黃國昌已率先...聯合新聞網 ・ 3 小時前
從黑轉粉？新研究揭密「突然愛上香菜」原因 竟然因為老了
綜合陸媒報導，研究同時發現，喜歡香菜的人往往具有更敏銳的苦味受體，對苦瓜、西蘭花、茴香等味道較強烈的食物也具備較高接受度，顯示嗅覺與味覺偏好之間存在連動性。有趣的是，香菜又被稱為「半輩子菜」，不少人年輕時排斥香菜，但在人生後段突然「轉粉」。科學家推測，這...CTWANT ・ 11 小時前
美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。中央社 ・ 1 小時前
Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗
國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普自由時報 ・ 1 小時前
TWICE子瑜一句話嗨翻高雄 醫憶她「遭舉報台獨、公開處刑」喊這句
韓國女團TWICE昨（22）日晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了」讓全場粉絲暴動尖叫。TWICE旋風席捲全台，有醫師分享「周子瑜遭舉報台獨事件」，他說，從來都沒有什麼政治歸政治，音樂歸音樂這種事。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中共低級紅！黨媒稱工人反高市早苗自願加班
[NOWnews今日新聞]中國政府各部門及各大官媒，近期連日批評日本首相高市早苗「台灣有事」說，國內網友也一片叫好。不過中共黨媒《光明日報》21日在頭版刊出評論文章「傾盡心力，為我可愛的祖國」，內文聲...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。中央社 ・ 1 小時前
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡EBC東森新聞 ・ 12 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 10 小時前
分手也斷不乾淨！3大「復合體質」星座，前任輕輕一招就心軟回頭
星座不能全信，但有些念舊行為真的很準！有的人分手時說得斬釘截鐵，實際上心裡還留著位置。以下3個星座被公認最容易「心軟回頭」，快看看有沒有你身邊的人～姊妹淘 ・ 57 分鐘前
中部大客車徵才 媒合153人仍缺
為解決大客車駕駛人力不足，交通部公路局台中區與嘉義區監理所22日共同舉辦中部大客車徵才活動，19家客運、遊覽車業者釋出逾300個職缺，成功媒合153人，業者坦言找人仍不易，平均常態缺額1至2成。監理站則指出，只要願意投入駕駛工作，最高可領21萬元補助，方案延長至明年2月底。中時新聞網 ・ 5 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 3 小時前
美國將對委內瑞拉發動新措施 多家航空公司取消航班
美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉週邊加大襲擊。路透社得到美方4名官員匿名透露消息，美方將在未來幾天啟動對付委內瑞拉的新階段；同時，美國聯邦航空總署（FAA）也警告各航空公司，稱委內瑞拉領空有潛在危險，目前至少4家航空公司已取消從委內瑞拉出發的航班。太報 ・ 1 小時前