美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛

委內瑞拉瓜邁克蒂亞西蒙玻利瓦爾國際機場。（示意圖／路透社）

美國與委內瑞拉之間的關係持續緊繃。根據《路透社》報導，四名美國官員指出，美國政府準備在未來數日內啟動新一階段對委內瑞拉的相關行動，意味川普（Donald Trump）政府正加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的施壓力度。不過，目前行動的確切時間與範圍仍未明朗，也無法確認川普是否已做出最後決定。

美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。

一名美國高階官員表示，川普對任何選項都未排除，強調「川普總統已準備動用美國所有力量，阻止毒品湧入美國，並將相關責任者繩之以法」。

另有兩名美國官員說，美方研議的選項包含試圖推翻馬杜洛；馬杜洛則指控川普欲將他趕下台，並稱委內瑞拉民眾與軍方將抵抗任何外來企圖。近月來，美國在加勒比海一帶的軍事部署持續升級，美方也已授權CIA在委內瑞拉展開秘密行動；美國聯邦航空總署（FAA）近日警告主要航空公司，在飛越委內瑞拉領空時可能面臨「潛在危險」，並建議提高警戒。

根據Flightradar24與委內瑞拉西蒙玻利瓦爾馬域凱塔國際機場網站，FAA警告發布後，已有多家國際航空公司於22日取消自委內瑞拉起飛的航班。巴西高爾航空（GOL Airlines）、哥倫比亞的阿維安卡航空（Avianca）及葡萄牙航空（TAP Air Portugal）皆取消當天自委內瑞拉首都卡拉卡斯起飛的航班。

哥倫比亞民航局對此說明，邁克蒂亞（Maiquetia）地區因「安全情勢惡化及軍事活動增加」，存在「潛在風險」。葡萄牙航空也發聲證實，已取消22及25日的航班，並稱此決定是基於美國航空主管機關發布的資訊，顯示委內瑞拉領空的安全無法獲得保障。

西班牙國營航空伊比利亞（Iberia）則宣布，自24日起無限期取消飛往卡拉卡斯的航班，並將視情勢決定何時恢復營運。另一方面，巴拿馬航空（Copa Airlines）與哥倫比亞的Wingo航空則維持22日邁克蒂亞起飛的班機正常運作。

