美國擬在「這日」攻擊伊朗？傳已通知盟友、鎖定伊朗高層

美國總統川普（Donald Trump）近日揚言對伊朗發動「迅速而猛烈」的軍事打擊。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日揚言對伊朗發動「迅速而猛烈」的軍事打擊，外媒引述美軍消息人士指出，行動最快可能於本週日展開，且已事先照會中東盟友。此次行動據信不僅針對核設施，更鎖定伊朗政府高層與革命衛隊領導核心，意在促成政權更迭。美軍已派遣艦隊駛向伊朗，戰爭部長赫格塞斯亦表明五角大廈已準備執行決策。

美戰爭部長赫格塞斯亦表明五角大廈已準備執行決策。 圖：翻攝自維基百科

據美國獨立調查媒體《Drop Site News》引述多位美軍消息人士說法，川普可能授權美軍對伊朗發動攻擊，預估最快在週日採取行動。報導指出，美軍高階官員已告知中東重要盟友此項計畫，顯示軍事行動已進入實質準備階段。川普日前公開警告伊朗，要求就核武問題重返談判，同時派遣大軍部署中東，持續施壓德黑蘭，進一步升高外界對美伊開戰的疑慮。

廣告 廣告

消息人士透露，此次行動目標不僅限於核設施或飛彈基地，更將矛頭指向伊朗政府高層與伊斯蘭革命衛隊的領導核心，旨在削弱伊朗政權控制力，甚至推動其倒台。一位曾任美國高級情報官員、現為阿拉伯國家提供諮詢的人士表示，行動「與核武或飛彈計畫無關，而是關乎政權更迭」。此舉更顯示川普政府意圖透過斬首式打擊，引發伊朗內部動盪，促使民眾上街抗議，導致政府垮台。

以色列總理納坦雅胡據稱對此計畫表示支持，並向川普保證以色列可協助在當地建立一個與西方友好的新政府。川普日前在白宮辦公室曾透露，美軍已有一支規模龐大的武裝艦隊正駛向伊朗，但他拒絕證實是否已向德黑蘭發出最後通牒。戰爭部長赫格塞斯亦公開表明，五角大廈將準備好執行川普的軍事決策，顯示美軍已進入高度戒備狀態。

以色列總理納坦雅胡據稱對此計畫表示支持。 圖：翻攝自 X《Megatron》

《Drop Site News》就上述消息向美國政府求證，未獲得正面回應，僅引述川普近日公開言論。中東緊張情勢持續升高，川普政府對伊朗的強硬態度與軍事部署，已使區域衝突風險驟增。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美伊衝突持續升溫！伊朗軍方積極備戰 周邊國家陸續出面調解

美伊衝突情緒升溫！外媒彙整伊朗反擊手段 若出「這招」恐衝擊全球經濟