美國擬對中國晶片加徵關稅 北京揚言將採相應措施

（中央社記者張淑伶上海24日電）美國政府23日宣布，2027年6月將對中國半導體進口產品課徵關稅。中國外交部發言人林劍今天揚言，「如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益」。

美國前總統拜登（Joe Biden）時代針對中國對美出口成熟製程晶片，啟動歷時1年的「301條款」不公平貿易行為調查近日結束。美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）23日認定，北京當局「不合理」地追求晶片產業主導地位，將對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。

廣告 廣告

北京日報報導，中國外交部今天的例行記者會上，林劍被問到相關問題時說，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法「擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己」。

他表示，中方敦促美方盡快糾正「錯誤做法」，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

路透社報導，美國政府延後對中國半導體關稅執行時間至2027年6月，與目前中美正在進行的貿易與科技談判有關，此舉保留了美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的能力，也尋求在中國對稀土金屬實施出口管制之際，緩解與北京的緊張局勢。（編輯：邱國強）1141224