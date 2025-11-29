美國擬承認「俄佔烏克蘭領土」！川普和平計畫引發基輔、歐洲國家反彈

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國據報正準備承認俄羅斯，對克里米亞以及其他俄佔烏克蘭領土的控制權。此舉源自美國總統川普（Donald Trump）試圖推動俄烏停戰的努力。

據烏克蘭媒體《基輔郵報》（Kyiv Post）援引英媒《每日電訊報》（The Telegraph）的報導，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計下週前往莫斯科，向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出這項停戰方案。

若具體方案成形，該計畫將突破美國長期以來的外交慣例，因為它涉及以法律方式承認俄羅斯透過武力奪取的領土。1名知悉情況的消息人士指出：「越來越明顯，美國並不在乎歐洲的立場。他們說，歐洲人想怎麼做就怎麼做。」

普丁曾在27日表示，華盛頓可能承認克里米亞（Crimea）、頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）為俄羅斯領土，並即將成為川普和平倡議談判中的核心議題之一。

克里姆林宮隨後證實，它已收到1份美國為終止戰爭而提出的修正版方案。這份新版文件是在上週末於日內瓦舉行的烏克蘭與美國官員緊急會談後形成的。

先前由威特科夫在與俄羅斯官員磋商後草擬的1份「28點和平計畫」，曾提議美國在「事實上」承認克里米亞以及烏東頓巴斯地區2州，為俄羅斯領土，並在停火後承認俄羅斯在烏克蘭赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）2州前線後方所控制的地區。

美國與烏克蘭官員隨後在日內瓦談成1份修訂後的「19點和平框架」，被形容為對莫斯科較不利。然而，多方消息指出，承認俄羅斯所占領土的條件，仍是美方提出之計畫的一部分。

對此，基輔堅決反對任何形式的領土割讓。依照烏克蘭憲法，政府不得在未通過全國公投的情況下放棄國家領土。烏克蘭官員也反覆強調，不會接受此類要求。

28日因能源貪腐案辭職下台的烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），曾在接受美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）訪問時直言：「今天沒有任何一個頭腦清醒的人會簽下一份放棄領土的文件。只要澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是總統，誰也別指望我們會割讓領土。他不會簽署任何此類協議。尤其憲法禁止這麼做。除非有人想違反烏克蘭憲法和烏克蘭人民的意志，否則沒有任何政府能這麼做。」

葉爾馬克與烏克蘭國安顧問烏梅羅夫（Rustem Umerov）原計畫於本週末前往美國佛州，在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）與美方官員會面。

據報，美國提出的最新方案刻意擱置最具爭議的議題，包括最終的領土安排，並打算只在川普與澤倫斯基的面對面會談中處理。目前尚未確定2人會晤的日期。

與此同時，歐洲盟友對華盛頓似乎願意合法化俄軍佔領成果的跡象深感憂慮。在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）出席「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議後，歐洲領袖再次強調：「我們立場一致，國家邊界不能以武力改變。這仍是維護歐洲乃至全球穩定與和平的基本原則。」

歐洲針對最初美國的方案表達反對，呼籲所有領土問題應在全面且無條件的停火之後才能處理。迄今，美歐都拒絕承認俄羅斯對2014年克里米亞的併吞，以及2022年以後對頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松與札波羅熱等地的主權主張。

俄羅斯方面則毫無退讓跡象。克里姆林宮近期發布的國家安全戰略明確宣示，將在10年內把被占領的烏克蘭地區納入俄羅斯體系，強調這些領土屬於非談判範圍。儘管外界正努力推動和平，這份文件顯示俄方對放棄領土主張毫無意願。

普丁在27日再次表明，莫斯科計畫持續強化對已占領地區的控制，若談判無法達成俄方要求，俄羅斯已準備繼續以軍事方式追求其目標。

