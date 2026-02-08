美國擬推新一波對台軍售 傳中國警告：恐影響預計4月舉行的「川習會」

近期美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平談話中，習近平曾向美方表達應慎重處理對台軍售議題。不過，英國《金融時報》指出，美國川普政府正研擬對台灣釋出新一波軍售，總額預估約兩百億美元，內容包括用來攔截飛彈的整套愛國者飛彈系統，以及多套NASAMS先進地對空飛彈系統等武器，都是打造「台灣之盾」的關鍵武器。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這波可能投資的新防空能力可視為「台灣之盾」的一部分，其中也可能包括IBCS戰場整合管理系統，可以將各式感測器與不同軍種的雷達等資訊連結整合，讓它變成如「千里眼、順風耳」感知更多的目標資訊，甚至納入盟軍情資，形成共同作戰圖像。

愛國者飛彈一向被視為我國空防重要戰力，NASAMS等先進地對空飛彈系統也被認為有助提升防空能力。消息曝光後，也傳出中國方面提出嚴正抗議，放話警告若美方持續對台軍售，可能影響預計4月舉行的「川習會」，以此對美方施壓。

