美國擬推6300億對台軍售 川普重排軍售順位

▲《金融時報》獨家報導，美國正在計畫一項規模或高達200億美元的對台軍售，此舉引來北京警告，不排除影響4月的川習會。（示意圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英媒《金融時報》7日獨家引述多名消息人士稱，美國正在計畫一項規模或高達200億美元（約新台幣6300億）的對台軍售，可能超越去年12月公布的111億美元軍售案，對此，中國方面私下警告，此舉可能危及美國總統川普4月對中國的國是訪問。

《金融時報》報導，川普政府正在規劃一項包含4種武器系統的大型軍售案，除了提供愛國者飛彈，也將允許台灣購買更多「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），以及另外2種武器系統，最終金額仍在浮動，但最高可能衝上200億美元。

廣告 廣告

分析認為，這項軍售案曝光之際，正值台灣執政黨與反對陣營，針對軍購在國會過關持續角力，華府挫折感提升。

不過，北京的反對也在意料之中，報導提到，中國已對這項軍售案表達嚴正關切，並告訴美國4月川習會受阻的風險。不過也有知情人士透露，美方有些人認為中國只是在虛張聲勢，不會真的取消這次訪問。

知情人士也提到，川普政府原有意本月通知國會這項軍售案，但考量到4月的川習會，不排除等從中國返美後才推動。

重排軍售順位！川普建立「美國優先」武器轉移戰略

另一方面，美國白宮6日發表聲明，川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防預算投入較高、且具有地區戰略重要性的國家，而不再是「先到先得」。

這項行政命令建立所謂的「美國優先武器轉移戰略」（America First Arms Transfer Strategy），確保未來的武器銷售，優先考慮美國利益，推動一個技術領先、具韌性的國家安全工業體系，加強美國的國防工業基礎，確保有能力支持美軍以及盟友，尤其是在軍事分擔的狀況下。

資訊來源：白宮官網、金融時報、路透社

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中美領導人通話！川普曝談台灣問題 習近平籲美處理對台軍售

因應「急迫作戰需求」！洛克希德馬丁獲3億美元對台軍售大單

就是不爽對台軍售！解放軍軍演 中國外交部：美國欠中國統一的債