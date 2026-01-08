美國擬監管委內瑞拉 川普宣稱可能維持數年

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）紐約時報（New York Times）今天凌晨刊出美國總統川普（Donald Trump）的訪問內容，關於美方監管委內瑞拉將持續1年或更久時間的問題，他回答說「我認為會更長」。

川普昨天接受紐約時報專訪，被問及美國監管委內瑞拉的時間是3個月、6個月、1年或是更久，他表示「我認為會更長」，並稱「唯有時間能夠證明一切」。

川普還指出：「我們會以非常有益的方式重建。我們將運用石油，我們會獲取石油。我們將降低油價，我們會向委內瑞拉提供他們急需的資金。」

美軍特種部隊本月3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，抓捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押往美國紐約，他們正面臨販毒和持有武器等罪名的司法審判。

川普也告訴紐約時報，目前美國與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的政府「相處融洽」。

川普於6日在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，委內瑞拉臨時當局將向美國交付3000萬至5000萬桶高品質的受制裁原油，「將按市價出售」。

他還在紐約時報的訪問中提到，希望未來能造訪委內瑞拉，「我認為到某個時間點，那裡會變得安全」。（編譯：陳彥鈞）1150108