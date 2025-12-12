美國擬禁雙重國籍 台美雙籍者恐受影響

CNEWS195251212a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

美國俄亥俄州共和黨籍參議員伯尼．莫雷諾（Bernie Moreno）於12月1日在國會提出《2025年專屬公民法》（Exclusive Citizenship Act of 2025），主張將「美國公民必須對美國負有唯一且專屬的效忠」明文入法，並禁止美國公民同時持有其他國家國籍，引發外界關注。

根據法案內容，美國國籍將被定義為「單一且排他性」的法律身分，任何人不得在擁有其他國籍的同時保留美國公民身分。若法案最終通過並生效，現有雙重國籍者將獲得一年過渡期，須自法案頒布日起一年內完成國籍選擇，並依法辦理相關程序。若未於期限內完成，將被視為自願放棄美國國籍。

廣告 廣告

資誠（PwC Taiwan）美國業務負責人蘇宥人指出，若法案依原文通過，持有中華民國與美國雙重國籍者，須儘速評估並完成國籍選擇。欲保留美國國籍者，需依法放棄中華民國國籍，並向美方提交其認可的證明文件；反之，若選擇保留中華民國國籍，則須向美方提出放棄美國國籍的正式聲明。

蘇宥人進一步說明，依草案規劃，禁止雙重國籍的相關條款，預計將於法案頒布後180日正式適用，而一年過渡期亦自頒布日起算。美國國務院與國土安全部則須於180日內公告具體執行方式與相關細則。

不過，蘇宥人也提醒，美國最高法院過往判例已確立，除非美國公民具備「自願且明確放棄國籍之意圖」，國會不得僅透過立法手段剝奪其公民身分。因此，若法案以「取得或持有他國國籍」作為自動喪失美國國籍的事由，恐面臨憲法審查挑戰，實際通過與施行的可能性仍有不確定性。

他建議，持有中華民國與美國雙重國籍者，應持續關注兩國主管機關的正式公告，並以最終通過的法律條文與施行細則為準；如有實際需求，亦可諮詢合格的法律或稅務專業人士，提前進行國籍與身分規劃評估。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

老屋一鍵變新家 永慶房屋「AI煥裝」讓你預覽房屋裝潢風格

醫界力挺衛福部輔導認證政策 反對政治干預專業醫療

【文章轉載請註明出處】