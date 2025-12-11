美國擬要求觀光客提交5年SNS紀錄 日本政府：已向美方要求提供更多資訊

美國政府近日公布計畫，將要求日本人在內的免簽證入境旅客於申請ESTA（電子旅行授權）時，提交最多5年分的社群媒體（SNS）使用紀錄，引發日本政府關注。日本官房長官木原稔今（11）日在首相官邸記者會上表示，政府「高度關注並密切注視」美方動向，並已再度要求美國提供相關資訊，以掌握對日本旅客可能造成的影響。

依美國方面10日刊登於聯邦官報的內容，未來日本觀光客在申請 ESTA 時，除了既有資料外，將被要求提供過去5年內使用的 SNS 帳號資訊。木原強調，政府正在透過與美方的緊密溝通，「持續掌握情勢，並會採取適當因應措施」。

在同場記者會中，木原也回應多項媒體提問。對於《富比士》（Forbes）公布「全球最具影響力女性」排行榜、高市首相名列第3一事，他形容高市是「政策通、日常勤於情報蒐集與研讀世界局勢的人」，並以「非常有力量」來形容首相的領導風格。

此外，就美國聯準會（FRB）決定再次調降基準利率0.25%，木原指出，作為日本最大投資目的地與主要貿易夥伴，美國的金融政策變化「可能影響日本經濟」，政府將持續密切關注相關動向。



