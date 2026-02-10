美國擬豁免AI科技大廠晶片關稅 與台積電投資規模掛鉤



英國《金融時報》報導，正當科技大廠爭相建立數據中心，全力發展人工智慧之際，美國總統川普政府計劃豁免亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟下一波關稅，而該計畫與台積電的投資掛鉤。

知情人士透露，商業部正在計劃提供超大規模資料中心關稅豁免，這與台積電在美投資的承諾掛鉤。關稅豁免顯示川普決心要對晶片課徵關稅，激勵美國本土晶片生產，但也會為推動快速AI擴張的企業提供一些幫助，這些企業都依賴進口的半導體。

報導指出，川普一直用關稅威脅來推動美國本土生產晶片，但是並未對來自台灣的半導體廣徵關稅，此舉將會嚴重衝擊美國科技公司的AI供應鏈。

美國企業退稅規模與台積電投資掛鉤

白宮1月宣布將對晶片進口商徵收「高額」關稅，新的方案將允許台積電為其美國客戶爭取豁免，免於下一輪關稅的影響。豁免的額度將視台積電在美國投資的規模而定。台積電已經承諾在美國投資1650億美元擴大產能。

1名了解此事的美國官員謹慎表示，這些計劃仍在滾動中，川普也尚未簽署定案，「我們會像老鷹一樣觀察續發展，確保不會破壞我們試圖透過關稅和退稅達成的目標的完整性，不能最後看起來像是對台積電的饋贈」。

另1名消息人士表示，美國超大規模資料中心的退稅規模，必須看台積電預測未來幾年在美國的產能，但細節仍不清楚。可能的退稅規模也與近日台美貿易協議有關。美國已經同意刪減對台灣商品的關稅至15%，交換條件是對美國晶片業投資2500億美元。按照協議，包括台積電在內的台灣企業只要在美國投資，就能根據其在美國的產能獲得關稅豁免。

