美國擬2027年加徵中國半導體關稅 中國外交部撂狠話：損人害己

川普政府宣布將從2027年6月起對中國半導體加徵關稅，指責北京不合理地追求晶片產業的主導地位。中國外交部今日（12/24）表示，美方的做法「損人害己」，敦促透過對話解決各自關切；如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業，並指美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。

他接著呼籲美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關系穩定、健康、可持續發展。「如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

美國貿易代表署（USTR）於美東時間23日宣布，將從2027年6月起對中國半導體加徵關稅，原因是中國針對半導體產業尋求主導地位的做法「不合理」，對美國商業帶來負擔或限制，因此可採取行動。關稅稅率將提前至少30天公布。

美國前總統拜登（Joe Biden）曾針對中國向美國出口「傳統」或老舊技術晶片的行為是否構成不公平貿易，啟動為期一年的《301條款》調查。拜登政府已對中國半導體產品加徵50%關稅，該措施自2025年1月1日起生效。

晶片產業正在等待美國政府依據《232條款》啟動的全球晶片進口關稅調查結果，但路透社此前引述美國官員透露，相關措施短期內可能不會實施。

