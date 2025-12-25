美國擬2027年提高中國半導體關稅！北京揚言反制

中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自X平台／@SpoxCHN_LinJian）

美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative）於23日表示，將在2027年6月23日調高中國半導體產品關稅，具體稅率將至少提前30天對外公布。對此，北京於24日表示，將對美國的半導體關稅措施採取反制行動。

據《南華早報》報導，此舉是在1項針對中國晶片產業、為期1年的調查結果出爐後作出的。美國前總統拜登（Joe Biden）政府任期的最後1個月啟動了相關調查。美國貿易代表署指出，北京推動在半導體領域取得主導地位的行為「不合理且具歧視性」，並對美國經濟構成威脅。

對此，中國外交部發言人林劍於24日回應記者提問稱，中方堅決反對美方濫施關稅，無理打壓中國產業。美方做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業發展，損人害己。

林劍強調，「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以2國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠基礎上，透過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定、健康、永續發展。若美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

此前，美國已在1項有關強制技術轉移的調查後，對中國半導體產品加徵50%的關稅。此消息顯示，即便中美雙方在10月底於南韓舉行領袖峰會後，達成了暫時性的貿易戰停火共識，2國關係依然十分脆弱。

本月，隨著華府公布新措施以削弱北京在無人機產業的主導地位，並宣布對台灣的大型軍售案，雙方緊張關係再度升溫，而台灣問題被視為中美關係中最敏感的議題。

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）於22日宣布，禁止所有在外國製造的無人機及其關鍵零組件，理由是這些產品構成「不可接受的風險」。該禁令涵蓋主要中國無人機製造商的所有通訊及影像監控設備，包括大疆創新科技（DJI Technology）。

上週，華府還宣布1項總值110億美元的對台軍售方案，內容包括中程飛彈、榴彈砲及無人機，引發北京強烈反彈。

