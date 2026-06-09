美國擴大中國軍工企業名單 ! 阿里巴巴、百度、比亞迪等皆遭點名

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

火報記者 陳銳/報導

美國政府再度加大對中國科技產業的審查力度，五角大廈最新公布的「中國軍工企業名單」中，納入多家中國知名科技與製造業龍頭，包括阿里巴巴、百度、比亞迪以及蔚來汽車，引發市場與產業界高度關注。

這份更新名單是在美中關係持續敏感的背景下發布，雖然美國總統川普與中國國家主席習近平不久前才透過會晤維持貿易休戰局面，但華府顯然仍將中國科技發展視為重要的國家安全議題，最新名單涵蓋的企業範圍比過去更廣，涉及人工智慧、半導體、新能源車、機器人、生物科技及通訊設備等多個關鍵領域。

廣告 廣告

美方認為，這些企業與中國軍方或軍民融合體系存在關聯，因此有必要提高審查與限制措施。圖:istockphoto

根據五角大廈說法，這些企業被認定符合「中國軍工企業」標準，與中國軍方或軍民融合體系存在關聯，美方認為，這些公司在推動中國科技實力與軍事現代化的過程中扮演重要角色，因此有必要提高警覺並限制政府採購往來。

此次名單最大的變化之一，是將中國記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）重新納入其中，兩家公司原本曾短暫出現在今年2月公布的版本，但隨後因名單遭撤回而未被正式列入，如今重新出現，也被視為美國對中國半導體產業態度持續趨於強硬的訊號。

除了晶片產業外，近年快速崛起的人形機器人與智慧機器人領域也成為關注焦點，此次新增的企業包括機器人雷射雷達製造商RoboSense以及中國知名機器人公司宇樹科技（Unitree），宇樹科技近期因與輝達合作開發研究型機器人而受到國際市場關注，如今被列入名單，也顯示美國對人工智慧與機器人技術發展的警戒程度進一步提升。

面對美方指控，多家企業迅速做出回應，阿里巴巴表示，公司並非軍工企業，也未參與任何軍民融合計畫，認為相關認定毫無依據，將採取必要法律行動維護自身權益，百度則強調所謂與軍方有關的說法完全沒有事實基礎，並表示將爭取從名單中移除，藥明康德同樣認為這項決定存在錯誤，計畫正式提出申訴。

中國駐美大使館則批評美方以國家安全名義打壓中國企業，認為此舉破壞公平競爭環境，北京方面強調，中國企業始終依法經營，美國不應透過各類黑名單措施限制中國企業的正常發展。

雖然被列入名單並不等同於直接制裁，但實際影響正在逐步擴大，根據美國相關法律，自今年稍晚開始，國防部將不得直接與名單上的企業簽訂採購合約；到了2027年，相關限制還將延伸至第三方供應商與合作夥伴，換言之，即使企業本身未遭全面制裁，未來與美國政府體系相關的商業機會仍可能受到衝擊。

部分企業則試圖淡化影響。蔚來汽車表示，公司業務並未涉及美國國防採購體系，因此預期不會受到實質影響。阿里巴巴也指出，名單不會改變其在美國及全球市場的正常營運。