美國擴大中國軍工企業名單 ! 阿里巴巴、百度、比亞迪等皆遭點名
火報記者 陳銳/報導
美國政府再度加大對中國科技產業的審查力度，五角大廈最新公布的「中國軍工企業名單」中，納入多家中國知名科技與製造業龍頭，包括阿里巴巴、百度、比亞迪以及蔚來汽車，引發市場與產業界高度關注。
這份更新名單是在美中關係持續敏感的背景下發布，雖然美國總統川普與中國國家主席習近平不久前才透過會晤維持貿易休戰局面，但華府顯然仍將中國科技發展視為重要的國家安全議題，最新名單涵蓋的企業範圍比過去更廣，涉及人工智慧、半導體、新能源車、機器人、生物科技及通訊設備等多個關鍵領域。
根據五角大廈說法，這些企業被認定符合「中國軍工企業」標準，與中國軍方或軍民融合體系存在關聯，美方認為，這些公司在推動中國科技實力與軍事現代化的過程中扮演重要角色，因此有必要提高警覺並限制政府採購往來。
此次名單最大的變化之一，是將中國記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）重新納入其中，兩家公司原本曾短暫出現在今年2月公布的版本，但隨後因名單遭撤回而未被正式列入，如今重新出現，也被視為美國對中國半導體產業態度持續趨於強硬的訊號。
除了晶片產業外，近年快速崛起的人形機器人與智慧機器人領域也成為關注焦點，此次新增的企業包括機器人雷射雷達製造商RoboSense以及中國知名機器人公司宇樹科技（Unitree），宇樹科技近期因與輝達合作開發研究型機器人而受到國際市場關注，如今被列入名單，也顯示美國對人工智慧與機器人技術發展的警戒程度進一步提升。
面對美方指控，多家企業迅速做出回應，阿里巴巴表示，公司並非軍工企業，也未參與任何軍民融合計畫，認為相關認定毫無依據，將採取必要法律行動維護自身權益，百度則強調所謂與軍方有關的說法完全沒有事實基礎，並表示將爭取從名單中移除，藥明康德同樣認為這項決定存在錯誤，計畫正式提出申訴。
中國駐美大使館則批評美方以國家安全名義打壓中國企業，認為此舉破壞公平競爭環境，北京方面強調，中國企業始終依法經營，美國不應透過各類黑名單措施限制中國企業的正常發展。
雖然被列入名單並不等同於直接制裁，但實際影響正在逐步擴大，根據美國相關法律，自今年稍晚開始，國防部將不得直接與名單上的企業簽訂採購合約；到了2027年，相關限制還將延伸至第三方供應商與合作夥伴，換言之，即使企業本身未遭全面制裁，未來與美國政府體系相關的商業機會仍可能受到衝擊。
部分企業則試圖淡化影響。蔚來汽車表示，公司業務並未涉及美國國防採購體系，因此預期不會受到實質影響。阿里巴巴也指出，名單不會改變其在美國及全球市場的正常營運。
其他人也在看
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
麻吉大哥8小時爆倉10次 帳戶見底、仍開25倍槓桿再戰
(記者周德瑄／綜合報導）加密幣圈知名人物、藝人黃立成（麻吉大哥）的激進投資操作再度引發全網關注。區塊鏈鏈上數據 […]
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。
失智前兆不只健忘！醫警告「耳朵1狀況」也上榜：把大腦操壞
人隨著年紀增長，身體許多器官功能會跟著對話，但聽力退化可能是失智早期警訊。精準預防醫學會理事長張家銘表示，其實人聽到聲音之後，還需要交給大腦判斷資訊，但當聽力退化，可能因為擔心與人溝通出現障礙，導致越來越沉默，大腦刺激也會跟著變少，若想預防失智症，也應該注意耳朵健康。
宋英奎《鐵拳教育》演活濫權議員！去年八月離世該劇成遺作
Netflix影集《鐵拳教育》上線後掀起熱議，劇情描述韓國政府成立了「教權保護局」，保護教育體系免於因學生、教師和家長的越界行為而崩解。宋英奎在劇中飾演濫用權力的國會議員，讓觀眾看得牙癢癢，顯見精湛演技，但其實他已於去年八月過世，該劇為他的遺作。
新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎?
社會中心／綜合報導凌晨這場氣爆意外，強烈震波橫掃整條街區，周邊店家與民宅門窗被震碎、震飛，多輛停放路旁的汽機車毀損，甚至有汽車被炸飛至對街。有居民驚嚇發文"這裡是地獄嗎？"初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，有店家無法營業，也有住戶由市府安排後續安置、安遷救助金。 猛烈的氣爆，瞬間震破鐵捲門，巨大爆炸聲響，伴隨刺眼火光，在室內都明顯感受。店外的監視器，驚悚一瞬間，更是嚇人。鏡頭瞬間被震歪，火光乍現，街道上揚起陣陣白煙，物品陸續被炸到馬路上，還有玻璃窗戶從高處掉落，居民被嚇醒，衝出家門逃生。居民：「我以為是打雷砰一下，店都沒辦法做生意了，我現在還在發抖有多可怕。」居民：「我以為是地震，這邊（窗戶）都被震破啊，一樓到四樓啊。」氣爆瞬間，生死一線，居民從驚嚇中回過神來，整條街道已經滿目瘡痍，透天厝被炸得鏤空，門窗被震碎，滿地玻璃、家具焦黑，連汽車都被炸飛到馬路對面。新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎?（圖／民視新聞） 居民：「（車子）從對面飛過來。」1噸重的汽車還能被炸飛到對面，可見威力有多大，民眾在網路發文，形容現場就像地獄，整條街就像戰場過後的廢墟，就連附近居民的家中也受創嚴重。居民：「玻璃都把我的窗簾都刮破掉下來，很大聲啦都轟隆隆，像大地震一樣。」新竹氣爆造成2死2傷，還有7戶18人受影響，新竹市長高虹安趕赴現場，宣布受災戶進行安置。新竹市長高虹安：「我們目前是已經提供了這個，住宿的場所那以及呢，我們會有安遷救助的這個費用，來提供給我們的每一位受災戶。」 新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎?（圖／民視新聞） 氣爆後的高翠路一片狼藉，居民還餘悸猶存，只盼市府能全力投入救災，協助居民早日恢復家園。 原文出處：新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎? 更多民視新聞報導養兒5年不像他！人夫開驗DNA結局曝光「新竹氣爆」檢方要辦了！麵包店夫妻雙亡 年邁雙親淚崩：昨晚才通電話新竹便當店氣爆釀2死2傷 蔡英文火速發聲祈福
BLACKPINK Lisa疑分手LV三公子！4大情變信號曝光 網傳男方身邊出現新歡
BLACKPINK成員Lisa與LV三公子弗雷德里克（Frédéric Arnault）疑似分手的傳聞，近來甚囂塵上，美網尤其關心此事，大家近乎以「顯微鏡式」的觀察，分析兩人不再是男女朋友。
非大閘蟹！日「這款蟹」竟檢出致癌「戴奧辛」 醫嘆半衰期長:是世紀之毒
食品藥物管理署今（9）日公佈最新邊境商品查驗不合格名單，其中，上銀國際貿易有限公司自日本進口「日本絨螯蟹」，在邊境竟檢出會致癌的世紀之毒「戴奧辛」每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克不符規定，這2批、共10公斤的日本絨螯蟹全數依規定退運或銷毀，食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。（記者：簡浩正）
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
朴信惠懷二寶「機場挺孕肚」媽咪模樣曝光！4歲兒子首度被拍同框 裴勇浚一家陪出遊
藝人朴信惠今年4月剛正式宣布懷了第二胎，6月7日晚間，她穿著寬鬆上衣、平底鞋現身新加坡樟宜機場。畫面中她的孕肚已經明顯隆起，但動作仍相當俐落，一邊推著嬰兒車與行李，與老公崔泰俊、4歲長子一同展開家族旅遊。
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
台股崩盤運將好嗨！486先生傻眼反嗆 司機認「仇富」：有的人一夜致富不甘心
美股4大指數全下跌，亞股昨（8）日也面臨黑色星期一，一度重挫近2,700點。團購電商名人「486先生」陳延昶昨日分享，自己搭計程車上班，結果一上車司機第一句就是，「今天股市崩盤了」之後還興高采烈的講說跌快3千了，應該還會繼續跌，讓486先生直接反問，「股票跌你是在爽什麼」？
陸劇女神參加高考！遭爆「拒簽名合照耍大牌」 陸網全怒了：是來考試的
中國一年一度高考於7、8日登場，這場被視為決定學生升學命運的重要考試，吸引各界關注。因演出《墨雨雲間》打開知名度的17歲女星 艾米 ，今年也以考生身分走進考場，沒想到卻意外捲入爭議。