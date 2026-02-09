美國擴大施壓 尼加拉瓜終止古巴公民免簽入境措施

（中央社聖荷西8日綜合外電報導）尼加拉瓜政府今天宣布，終止對古巴公民的免簽證入境政策，切斷古巴人的另一條重要出路。

法新社報導，尼加拉瓜當局是在美國抱怨該國允許古巴人取道前往美墨邊境之後，做出了這項決定。

美國正因政治犯議題對尼加拉瓜施壓，同時也加強對古巴經濟封鎖的力道。

尼加拉瓜內政部今天表示，持有古巴「普通護照」者，今後入境須申請簽證，申請簽證不會收取任何費用。但內政部未說明政策調整的原因。

隨著美國進一步加大對古巴共產主義政權的施壓，古巴正陷入燃料危機。

美國特種部隊今年1月初逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其押送至紐約接受刑事審判後，美國隨即切斷古巴從其主要盟友委內瑞拉獲得的石油供應。

美國總統川普（Donald Trump）也簽署行政命令，授權對古巴出售石油的國家加徵關稅。他說，墨西哥自2023年起一直向古巴供應石油，也將在美國關稅威脅下，停止供油給古巴。

石油短缺讓古巴面臨全面停電危機，發電廠難以維持供電。

一名歐洲航空公司高層指出，10日起國際航班將無法在古巴加油，原因正是燃料短缺。（譯者：高照芬/核稿：劉淑琴）1150209