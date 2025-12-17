美國擴大旅行禁令！ 川普增列7國禁止入境

美國再擴大旅行禁令。（圖／翻攝自臉書＠WhiteHouse）

美國總統川普（Donald Trump）16日宣布，擴大全面旅遊與入境禁令名單，新增包括敘利亞在內的7個國家，其公民將被禁止入境美國。白宮表示，川普已簽署相關公告，強化並擴大對「在身分審查、背景查核與資訊分享方面，長期存在嚴重缺失的國家」之入境限制，以防範國安與公共安全風險。

白宮公告最新一波禁令，涵蓋布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞，以及持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）核發旅行證件者；此外，寮國與獅子山共和國原本僅受部分限制，這次也被提升為全面禁令。相關措施將於2026年1月1日正式生效。

根據《路透社》報導，此舉引發外界關注，由於川普先前在11月與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）舉行具里程碑意義的會談後，曾公開表示將盡一切努力協助敘利亞走向成功。夏拉曾是蓋達組織指揮官，直到不久前仍被華府列為外國恐怖分子，但近一年來情勢急轉直下，他推翻長期獨裁統治的阿塞德（Bashar al-Assad）後，積極走訪各國，試圖塑造溫和領袖形象，盼團結飽受戰火摧殘的國家並終結長期的國際孤立。

不過，川普上週在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，針對美軍表示兩名美國陸軍士兵及一名平民口譯員在敘利亞遭疑似伊斯蘭國（IS）攻擊身亡一事，揚言將採取「非常嚴厲的報復」。

白宮也在說明中指出，敘利亞的簽證逾期滯留率是實施禁令的理由之一，該國正從長期內戰與內部動盪中走出，儘管正與美國密切合作處理安全挑戰，但仍缺乏足夠的中央權力機構來核發護照或民事文件，也未具備完善的身分審查與背景查核機制。

川普2025年6月曾簽署公告，禁止12個國家的公民入境美國，並對另外7國實施部分限制，理由是防範「外國恐怖分子」及其他安全威脅。相關禁令適用於移民與非移民身分，包括觀光客、學生與商務旅客。白宮表示，原先對那12國的全面禁令仍然有效。

此外，川普也對另外15個國家新增部分入境限制，其中包括奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞等。川普今年11月初曾因奈國基督徒待遇問題，揚言不排除採取軍事行動。奈及利亞方面則反駁，認為外界對基督徒遭迫害的說法過於簡化，未能反映該國複雜的安全情勢，也忽略政府維護宗教自由的努力。

川普自1月重返白宮以來，大幅強化移民執法，派遣聯邦執法人員進駐美國主要城市，並在美墨邊境拒絕部分尋求庇護者入境。此次擴大入境限制，被視為政府在上月華府兩名國民兵成員遭槍擊身亡事件後，進一步升高移民政策強度。

