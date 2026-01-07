美國擴大簽證保證金政策 新增委內瑞拉等25國

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國務院網站今天顯示，總統川普政府已將另25個國家列入名單，這些國家的公民在申請入境美國時，可能被要求繳納最高達1.5萬美元的保證金。

該名單主要包括來自非洲、拉丁美洲和南亞的國家。截至今天，該名單共有38個國家。國務院網站表示，針對這些新加入國家的政策將於1月21日正式生效。

委內瑞拉也在名單中。該國前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）在週末被美軍擄走並帶往紐約。

國務院網站說：「持有這些國家簽發護照並在其他方面符合B1/B2簽證資格的公民或國民，必須繳交5000、1萬或1萬5000美元的保證金。」國務院並表示，具體金額在簽證面談時決定。

國務院表示，申請人必須透過財政部的線上支付平台 Pay.gov同意保證金相關條款。

國務院8月啟動試行計畫，最初針對一些指定國家。

美國政府表示，要求繳納保證金旨在阻止以旅遊或商務為目的的訪客在簽證到期後逾期停留。

去年1月上任以來，川普這位共和黨人推行強硬的移民政策，包括積極遣返、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體貼文和過去言論。

人權團體廣泛譴責川普的移民和旅行相關政策，稱這些措施限制了正當程序保障和言論自由。川普及其支持者則表示，這些政策旨在改善國內安全。（編譯：鄭詩韻）1150107