美國擴大藥價管制 肉毒桿菌毒素和這些高價藥品納入談判名單

美國聯邦醫療保險署（Centers for Medicare & Medicaid Services，簡稱CMS）近日公布最新一批處方藥品清單，將進行政府價格談判，這是該署負責管理聯邦醫療保險計畫的聯邦機構所採取的行動。其中，肉毒桿菌毒素（Botox）以及GLP-1類藥品Trulicity均被列入此波管制對象。



GLP-1類藥品是指類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists，簡稱GLP-1 RA），這是一類模仿人體內天然激素「胰高血糖素樣肽-1」（glucagon-like peptide-1，簡稱GLP-1）的藥物。GLP-1是一種由腸道內分泌L細胞在進食後分泌的腸泌素（incretin）類荷爾蒙，主要作用是幫助調節血糖與食慾。

川普政府怎麼處置拒絕參與的藥廠？



CMS已選定15種高價處方藥品作為談判標的，這是首次將醫師診所內施用的藥品納入範圍，而非僅限於病患在藥局領取的藥品。這些藥品的談判程序將於2026年展開，任何經談判或重新議定的價格，將自2028年1月起正式施行。藥品製造商在技術上可選擇不參與談判，然而若拒絕參與，將面臨高額聯邦消費稅負擔，這使得退出談判在財務上變得不切實際。

這項措施源自於2022年簽署生效的《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act，簡稱IRA），該法案賦予聯邦醫療保險計畫權限，針對特定高價藥品設定較低價格。雖然法案中使用「談判」一詞，但實際條文允許CMS為藥品訂定「最高公平價格」，藥品製造商隨後必須簽署協議接受此價格。若未簽署，政府將對每筆售出藥品超過最高公平價格的部分課徵每日消費稅。



此舉引發藥品製造商的批評，例如諾和諾德（Novo Nordisk）向福斯財經新聞（FOX Business）表示，他們「持續反對透過IRA進行政府價格設定，並對本屆政府執行該法的方式深表關切，包括將多項個別不符合法定條件的產品合併計算」。



已選出15種高價藥品進行價格談判



CMS指出，在先前於2025年1月公布的談判循環中，該署已選出15種高價聯邦醫療保險Part D藥品進行價格談判，這些談判價格預計於2027年1月生效。該署表示，若這些價格於2024年即已施行，聯邦醫療保險將可節省約85億美元的淨處方藥品成本，相當於總淨支出減少36%。

CMS署長梅梅特．奧茲（Mehmet Oz）醫師在聲明中表示，「長久以來，高齡人士與納稅人皆為飆漲的處方藥品成本付出代價」，該署正「採取強力行動，鎖定聯邦醫療保險中最昂貴的藥品，談判公平價格，並確保制度為病患運作，而非特殊利益團體」。

CMS公布了一份涵蓋50種對聯邦醫療保險造成最高成本的藥品清單，在第三輪談判中，該署從這份整體清單中選出15種最昂貴的藥品。藥品製造商須於2026年2月28日前遵守規定，否則將面臨嚴重稅務罰款。



第三輪談判選定的藥品包括：Anoro Ellipta、Biktarvy、Botox；Botox Cosmetic、Cimzia、Cosentyx、Entyvio、Erleada、Kisqali、Lenvima、Orencia、Rexulti、Trulicity、Verzenio、Xeljanz；Xeljanz XR、Xolair



