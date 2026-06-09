美國擴大「中國軍企」清單 比亞迪、宇樹皆入列

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（德國之聲中文網）美國國防部週一（6月8日）將阿裡巴巴、比亞迪、百度等多家中國知名企業列入最新的「1260H」中國軍事企業名單，指控這些企業與中國軍方有關聯。

此次更新的名單中，新增了多家並非傳統國防安全領域、也不是國有背景的中國企業。其中，「騰訊」已於去年被列入名單，目前正尋求除名；再加上這次的阿裡巴巴、百度，美方已將中國三大人工智慧（AI）科技巨頭全數納入這項軍事企業名單。

中國機器人公司宇樹科技、電動車製造商蔚來汽車等企業也被新增至名單中。中國無人機大廠大疆創新（DJI）則原本就被列在名單中。

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此外，美國國防部將一度被除名的中國兩大記憶體晶片製造商重新納入名單，分別為長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）。這兩家公司曾在2月短暫公布的清單版本中被移除，當時在華府引發不少爭議。

《彭博社》引述知情人士指出，部分美國國安官員認為，將長江存儲與長鑫存儲移出名單，可能對外釋放錯誤訊號，令人誤以為美方已不再將其視為威脅；同時也可能削弱美國美光（Micron）以及韓國三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等企業的競爭地位。

另外被列入名單的還包含中國藥明康德（WuXi AppTec），該公司為全球多家大型製藥企業提供研發服務並供應生產原料。分析認為，若相關限制進一步擴大，恐影響美國藥廠的研發與供應鏈。

雖然被列入1260H名單的企業不會立即面臨制裁，但根據美國法律，自本月稍晚，美國國防部將被禁止直接與名單上的公司簽約，並自2027年起被禁止透過第三方購買這些企業的產品或服務。該名單也被視為未來可能祭出更嚴格出口管制或投資限制的前兆。

對於美方指控，多家企業均予以否認。阿裡巴巴在聲明中表示，被列入名單「毫無依據」，稱該公司既非中國軍事企業，也不屬於任何軍民融合戰略的一部分，將採取一切法律行動維護權益。

百度表示將運用所有可行方式爭取除名。比亞迪與宇樹科技至截稿前尚未回應媒體置評請求。

藥明康德則回應稱，其被列入名單「並不正確」，將「立即採取行動，挑戰並更正這一錯誤認定」。

蔚來集團發公告否認有關指控，並指該公司被列入清單缺乏正當依據，將積極與美國國防部溝通，「糾正」此事。

中國駐美大使館批評，美方透過歧視性名單打壓中國企業。聲明稱，中國企業一向遵守所在國家的法規，並呼籲美國政府為中國企業營造公平、公正、非歧視的營商環境。

美中持續競爭

這份名單源自美國國會2021年的要求，目的是辨識與中國軍方存在關聯的企業，不僅包括由解放軍直接控制的公司，也涵蓋被認定有助於中國國防工業體系發展的企業。

五角大廈去年更新名單時曾指出，中國軍方正透過企業、大學及研究機構獲取先進技術與專業知識，而這些單位表面上多屬民用機構。不過，由於中國推行「軍民融合」戰略，可要求民間企業在一定程度上配合其國防發展，美國國防部理論上可將任何在美國有業務的中國企業納入審查範圍。

今年名單已擴大至188家中國實體，高於去年的約130家，被視為歷來規模最大、影響最廣的一次更新。

美國眾議院中國共產黨戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，更新後的名單「是對美國企業、各級政府和美國人民的警告：這些中國公司正在與中國軍方勾結，損害我們的國家利益。」

該委員會主張，所有在美國交易所上市、且被列名在1260H清單中的企業應被下市，且美國企業不應與其進行商業往來，否則形同助長中國軍事實力崛起。

此次的名單公布距離美國總統川普與中國國家主席習近平上月在北京舉行峰會不到一個月。美國智庫「民主防衛基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格爾頓（Craig Singleton）表示，這份名單可視為北京峰會後的「現實檢驗」，顯示中美雙方並未暫停競爭，而是進一步釐清雙方未來將持續角力的領域。

（綜合報導）



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作者: 周依恩 (美聯社、路透社、彭博社等)