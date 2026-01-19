美國擴張基因從沒消失！「蠢交易」百年後變「最划算」 爭奪格陵蘭只等時機

2026年1月17日，格陵蘭民眾到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社



美國總統川普為爭取格陵蘭動作頻頻，近日宣布將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。對此，財經專家細數歷年來美國發展，從買下路易斯安那、阿拉斯加、奪得波多黎各等，直言美國擴張基因從未消失，只是在等待時機。

財經專家王伯達在臉書粉專「王伯達觀點」以《川普的格陵蘭野心：美國擴張基因再次甦醒》為題發文，川普為取得格陵蘭對歐洲8國課徵關稅，「這個看似瘋狂的舉動，其實深深刻印在美國的歷史基因裡」。

他指出，150年前，美國前國務卿西華德就曾提出購買格陵蘭島的計畫。當時他成功以720萬美元向俄羅斯購買了阿拉斯加，雖然被嘲笑為「西華德的愚蠢」，但今天看來這是史上最划算的交易之一。「美國的擴張基因從未消失，只是在等待時機」。

回顧美國的擴張歷史，可以看到一個清晰的三階段演進：先建立廣大內需市場、再布局海外補給站、最後成為全球海權強國。

第一階段：建立帝國的基石（1803-1856）

1803年，傑弗遜以1500萬美元從法國手中買下路易斯安那。這塊從密西西比河延伸到洛磯山脈的廣大土地，讓美國領土瞬間增加了一倍。

但這只是開始。

真正的擴張高潮出現在1845-1853年。這段時期，美國透過戰爭與購買，從墨西哥手中奪得加州、內華達、猶他、亞利桑那等大片領土，又從英國取得奧勒岡州和華盛頓州。短短半個世紀，美國領土從215萬平方公里暴增到780萬平方公里，增加了3.6倍。

這背後的驅動力不只是棉花種植商需要更多土地。更關鍵的是，南方農業州為了在聯邦政府中維持話語權，迫切需要吸收更多支持奴隸制的新州加入聯邦。地緣政治與經濟利益的結合，推動了這場史詩級的擴張。

更有趣的是1856年的《鳥糞島法》。為了種植棉花，提升產量。美國國會授權，只要美國公民發現有鳥糞資源的無主島嶼，就自動成為美國領土，並由海軍保護。到1884年，美國已認證66個鳥糞島。即使後來化學肥料取代了鳥糞，這些島嶼仍然留在美國手中。

擴張一旦開始，就很難停下來。

第二階段：為海外擴張做準備（1867-1898）

內陸擴張完成後，美國開始把眼光投向海洋。前國務卿西華德是關鍵人物。他預見太平洋將成為未來國際貿易的核心航線，美國需要在這個區域建立補給站網絡。

1867年購買阿拉斯加只是第一步。西華德還推動購買格陵蘭島、冰島、多明尼加的薩馬納灣、丹麥西印度群島等計畫。雖然大部分在他任內未能實現，但丹麥西印度群島最終在1917年成為美屬維京群島。

同時期，馬漢的《海權論》為美國的海外擴張提供了理論基礎。美國在理論與政策上都已經做好準備，只是在等待一個出手的時機。

第三階段：成為全球海權強國（1898-）

1898年的美西戰爭是轉折點。美國以保護僑民為由介入古巴革命，最終從西班牙手中奪得波多黎各，用2000萬美元買下菲律賓，古巴則成為美國保護國。同年，夏威夷也被併入美國。

這場戰爭讓美國的控制範圍從加勒比海延伸到西太平洋。更重要的是，羅斯福在1904年進一步擴大解釋門羅主義，宣稱美國有權以「國際警力」身份干涉美洲事務。巴拿馬運河的開發、對多明尼加債務危機的介入、古巴內部衝突的調停。

美國逐步建立起美洲霸權。

川普的格陵蘭戰略：歷史的再演繹

回到2026年的今天，川普對格陵蘭的野心並非突發奇想，而是這套擴張邏輯的延續。但，為什麼是格陵蘭？格陵蘭擁有豐富的稀土礦產，是製造電動車、風力發電機、軍事設備的關鍵原料。在美中科技競爭的背景下，控制格陵蘭意味著掌握供應鏈的咽喉。更重要的是，隨著北極冰層融化，北極航道的戰略價值正在快速上升，這正是150年前西華德預見太平洋航線重要性的翻版。

川普用關稅威脅盟國的手法，也延續了美國一貫的擴張邏輯：先建立經濟依賴，再轉化為政治籌碼。只是這次的對象從墨西哥、西班牙，變成了北約盟國。歷史不會重複，但總是押著相同的韻腳。美國的擴張基因從1803年的路易斯安那購地、1867年的阿拉斯加交易、1898年的美西戰爭，一路延續到2026年的格陵蘭爭奪。每一次都是相同的劇本：發現戰略價值、評估代價、出手拿下。當年西華德買下阿拉斯加時被嘲笑，但今天安克拉治已是亞美貿易樞紐。

格陵蘭會不會成為下一個阿拉斯加？隨著北極冰層融化、稀土需求攀升，這塊看似荒涼的冰原，正在成為21世紀地緣政治的新熱點。美國的擴張邏輯從未改變，改變的只是每個時代賦予每塊土地的戰略意義。

