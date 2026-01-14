美國攀岩好手霍諾德 1/24日徒手攀登臺北101

記者謝沛宸／綜合報導

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登臺北101，Netflix今（14）日發布「赤手獨攀臺北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）正式預告。臺北101董事長賈永婕也在臉書發文指出，「全世界首次的創舉，敬請期待！」並親身響應這項挑戰，率先曬出登頂臺北101的畫面。

霍諾德是當代最具代表性的極限攀岩家之一，也是史上最厲害的「Free Solo」自由攀岩高手，他在從5歲開始就在體育館裡頭練習攀岩，青少年時期就參加了很多國際或者本土的少年攀爬活動競賽。霍諾德過去曾創下獨自以徒手方式，攀登美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）酋長岩（El Capitan）的壯舉，至今仍是史上唯一成功完成此項挑戰的攀岩家。

Netflix今日釋出「赤手獨攀臺北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，預告中霍諾德說，「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」而他的妻子則期盼他能心無旁騖完成挑戰。

針對這項即將於全球直播的挑戰，賈永婕今日也在臉書發文表示，「全世界首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」隨後更親身響應這項挑戰，率先攀上臺北101頂端圓球，事後賈永婕也在社群曬出登頂的畫面，並表示自己「腿很軟」。

