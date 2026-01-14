美國攀岩好手霍諾德1月24日徒手攀登臺北101

記者謝沛宸／綜合報導

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德將於24日徒手攀登臺北101，Netflix昨日發布「赤手獨攀臺北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）預告；臺北101董事長賈永婕也在臉書發文指出，「全世界首次的創舉，敬請期待」，並親身響應這項挑戰，率先曬出登頂臺北101的畫面。

Netflix全球直播

霍諾德是當代最具代表性的極限攀岩家之一，也是史上最厲害的「Free Solo」自由攀岩高手，他5歲起就在體育館裡練習攀岩，青少年時期參與各式國際或本土少年攀爬活動競賽，更曾創下獨自徒手攀登美國優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）壯舉，至今仍是史上唯一成功完成該項挑戰的攀岩家。

「赤手獨攀臺北101：直播」預告中，霍諾德說：「這些年已習慣恐懼。不論事前做多少準備，總有意料之外的事情發生。」他的妻子則期盼他能心無旁騖完成挑戰。

針對該項即將於全球直播的挑戰，賈永婕也在臉書發文表示，「全世界首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」隨後更親身響應，率先攀上臺北101頂端圓球，事後也在社群曬出登頂畫面，並表示自己「腿很軟」。

Netflix昨日發布「赤手獨攀臺北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）預告。（取自Alex Honnold臉書）