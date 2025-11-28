美國收緊移民政策 白宮發言人親戚也被拘留

（德國之聲中文網）美國國土安全部發言人在聲明中表示，移民當局已逮捕巴西籍女性布魯娜·卡羅琳·費雷拉（Bruna Caroline Ferreira），但未透露具體情況。據美國媒體報導，費雷拉是白宮發言人卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt)兄長麥克（Michael Leavitt）的前未婚妻，兩人育有一子。知情人士表示，費雷拉並未與兒子同住，孩子自出生後便一直由父親照顧。

國土安全部稱費雷拉持觀光簽證入境後未按期離境。

廣告

根據親屬發起的在線募款活動，費雷拉於1998年與父母入境美國，此後一直以"童年抵美者暫緩遣返計劃"（DACA）獲得免於驅逐出境的保護。

其律師表示，當事人正申請永久居留權: "這名單親母親經營事業、繳納稅款，只是在等待最終聽證以獲得綠卡，如今卻遭到權利被踐踏。"

"我們正努力爭取讓她從這項違憲拘留中獲釋。我們沒有得到她被拘留的理由，她本人也未收到任何說明。"

白宮新聞發言人萊維特本人未對此案發表評論。

特朗普已在全美主要城市增派移民執法人員，試圖推動空前規模的遣返行動，此舉也連帶掃蕩了許多長期居留者及無犯罪紀錄者。

根據美國移民及海關執法局（ICE）統計，截至11月15日，被ICE逮捕並拘留的約5.3萬人中，逾三分之二沒有犯罪前科。國土安全部表示費雷拉曾因傷害罪遭逮捕，但未提供進一步細節。路透社無法獨立證實該項指控。

（德新社、路透社）

作者: 德聞