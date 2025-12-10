美國收輝達25%分潤金免緊張！ 童子賢：不會是台灣買單

和碩集團董事長童子賢今（10）日出席今周刊2026經濟展望論壇時，會前接受媒體訪問。

日前傳出，美國總統川普有條件允許輝達（NVIDIA）向中國出口H200晶片，但高達25%的分潤金可能是由台灣供應鏈買單。對此傳言，和碩集團董事長童子賢今（10）日出席活動時，公開說明「台廠如果有付費的話，應該都是代收代付的性質，畢竟代工廠商不是產品的擁有者。」讓外界不用過度焦慮。

輝達H200晶片可以有條件銷往中國，本該是供應鏈士氣大補丸，但卻傳出台廠可能要支付高達25%分潤金的傳言，該說法目前尚未獲得美國官方的正式說明，台廠自然也未跟進回應，導致外界霧裡看花之餘，不免表示憂心。

童子賢則是以產業經驗與過往案例指出，產品離開我們的工廠、離開系統廠商或是半導體企業的工廠，產品就是屬於品牌公司，不管是協助品牌公司出貨到中國大陸、幫他出貨到馬來西亞去加工，「直覺（25%分潤金）就是代收代付而已，不會叫台灣出。」

童子賢說明，在做電腦時候，產品上面會有軟體授權，代工廠會幫品牌業者付給軟體商。但基本上，會算入BOM表（Bill of Material，物料清單）裡面。所以重點就是代收代付的話，我們就是做資金的服務，還沒有收到之前，先幫品牌商付，付了以後再收回來。

至於記憶體短缺的問題，童子賢則是分析，「記憶體短缺其實是利弊並存，所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。」

「而資訊產業特色就是季節變化相當快，台灣產業在過去30-40年歷經了很多次的季節變化，已經鍛煉出可以應對的體質。」童子賢說道。

童子賢接續指出，記憶體跟其他所有零組件一樣，像和碩集團旗下景碩的載板也在缺貨，大家要求擴產，或調整價格的聲音也都有，而被動元件、記憶體、晶片都是輪流漲、輪流跌，自己沒有太擔心。

童子賢還打趣形容，「零組件短缺為Happy problem（快樂的問題），供應過剩（Over supply）會是Sad problem（悲傷的問題）。」意指供應過剩會成為庫存變成廠商的壓力，零組件短缺則是反應了市場需求強勁。

