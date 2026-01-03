美國攻擊委內瑞拉 伊朗、哥倫比亞、古巴齊聲譴責
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）指控美國是造成首都卡拉卡斯爆炸事件的幕後黑手，並譴責美國「極為嚴重軍事侵略」。包括伊朗、哥倫比亞、古巴等國領導人都同聲譴責美國這起攻擊行動。
相關新聞：委內瑞拉總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
法新社報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。
伊朗外交部發布聲明中表示，對「美國對委內瑞拉的軍事攻擊，以及對該國國家主權與領土完整的公然侵犯，表達強烈譴責」。
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天淩晨在社群媒體發文說，委內瑞拉首都加拉加斯正遭受導彈轟炸，他呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對這一局勢。
古巴國家主席狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）3日譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布
美國總統川普3日在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 753
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 60
委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 183
委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊
（中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導）委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸後，委內瑞拉國防部長羅培茲今天清晨在社群媒體發布一段影片，宣布軍方正在全國各地部署軍隊。中央社 ・ 1 小時前 ・ 30
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 57
中共官媒釋沈伯洋住處圖資 陸委會嗆：若持續恫嚇台灣人「將全面檢討兩岸交流」
針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨天（1/02）在社群平台Facebook公布立委沈伯洋住處及工作場所衛星圖資與街道圖，大陸委員會今天（1/03）表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。陸委會也指出，此行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪，並呼籲台灣民眾不要協力此種非法行為以免觸法。太報 ・ 4 小時前 ・ 152
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 5 小時前 ・ 146
【更新】美懸賞15億美元通緝後突襲逮捕 委內瑞拉總統馬杜洛做了什麼？
美國總統川普週六（1/3）證實美軍已空襲委內瑞拉，逮獲總統馬杜洛夫婦。川普日前曾明白表示，委國總統馬杜洛主動下台「會是最聰明的做法」，也警告馬杜洛可能是「這輩子最後一次逞強」。太報 ・ 3 小時前 ・ 10
彰化芬園免費拔蘿蔔 5千人20分鐘拔光5萬根
（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，雖然天氣寒冷，仍吸引逾5000人體驗農事樂趣。農會準備3公頃田地、約5萬根蘿蔔，眾人不到20分鐘就拔光所有蘿蔔，期待農會明年再辦。中央社 ・ 8 小時前 ・ 32
瑞士酒吧大火！55歲勇父接愛女電話直奔現場 「徒手撞門」成功救出10幾人
綜合外媒報導，坎波洛的住處當時距離酒吧僅有50到100公尺。1日清晨1時30分過後不久，他就接到女兒的電話，告訴他酒吧發生重大事故，他沒有任何遲疑，「我立刻出發，馬上就趕到現場。」坎波洛回憶，當下他19歲的女兒和男友，以及1群朋友正受困於酒吧內。他向媒體透露：「我們...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 6
明冷氣團減弱 下周恐出現今年首波寒流
中央氣象署天氣預報指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫攝氏10到12度；下周一（5日）至周二（6日）另一波強烈大陸冷氣團南下，且輻射冷卻效應更強，不排除挑戰今年首波寒流，但仍待觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 5
雨傘壞了別硬修！她慘遭「玻璃纖維」刺滿手 內行曝1招急救法
台灣氣候多雨，雨傘是許多人包包裡的必備品，特別是強調輕量化的折疊傘，更深受通勤族喜愛。不過，近日一名女網友在社群分享慘痛經歷，她因雨傘骨架斷裂，想徒手將其扳回原位，沒想到這個動作讓她瞬間感到手部劇痛、刺癢，就醫後才發現滿手扎滿了玻璃纖維，連跑三家診所都被拒收，最後只能掛急診處理。聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 52
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 5 小時前 ・ 376
台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險
紐約時報報導，俗稱的「亞洲臉紅症」（Asian glow）是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅，紅暈往往從...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7
李在明訪中前先交心？大讚習近平是可靠鄰居
[NOWnews今日新聞]韓國總統李在明即將於4日至7日走訪中國進行國是訪問，時機正值中國與日本關係陷入緊張之際，首爾在台灣問題的立場也成為外界關注焦點。而李在明在訪中前先接受中國官媒《央視》專訪，李...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 50
美軍閃擊委內瑞拉抓總統 專家示警：恐引發中國對台「蝴蝶效應」
美軍於今日（3日）對委內瑞拉展開閃電軍事行動，僅耗時不到 8 小時便成功將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抓獲。軍事專家陳國銘對此表示，這場行動展示了美軍與俄製武器間的巨大代差，但也同時警告，此舉恐引發地緣政治的「蝴蝶效應」，台灣應警惕中國可能藉此藉口對台施壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 452
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 739
川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦！南韓總統李在明：啟動撤僑計畫
隨著委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）遭到美軍精準空襲，南美洲政局陷入前所未有的動盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調證實美軍已「生擒」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦後，國際連鎖反應迅速發酵。南韓總統李在明（Lee Jae-myung）對此表達高度關切，並於稍早下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備執行撤僑行動以確保當地韓僑安全。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
委內瑞拉變天！川普「活捉」馬杜洛夫婦 中俄震怒：公然踐踏主權
國際政局發生重大劇變！繼委內瑞拉首都加拉加斯凌晨傳出多起爆炸聲響後，美國總統川普證實，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕，並搭乘專機飛抵美國佛羅里達州。委內瑞拉政府怒斥此舉為「綁架」，中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，拉美區域緊張情勢急遽升高。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6