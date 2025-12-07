美國放寬新生兒B肝疫苗接種 台灣評估後決定維持「24小時內施打」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）近日調整新生兒B型肝炎疫苗建議，將原本「出生24小時內接種」改為由家長與醫師共同決定、採個人化評估，不再強制立即施打。對此，我國疾管署表示，經專家討論後認為台灣與美國的流行病學條件不同，將維持現行政策，新生兒仍需在出生24小時內接種第一劑疫苗。

美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）近日調整新生兒B型肝炎疫苗建議。（示意圖／Unsplash）

ACIP本月5日以8比3通過修訂，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親的新生兒，改為可延後到2個月大再施打第一劑。然而疾管署副署長林明誠指出，台灣過去B型肝炎盛行率高，母子垂直感染是主要途徑，因此自1980年代起即推動新生兒公費接種，並採「0、1、6個月」的完整三劑流程。多年來政策成效顯著，6歲以下兒童帶原率已降至0.8%以下，不宜輕易更動。

疾管署公布2025年（2024出生世代）B肝疫苗接種率，第一劑達93.1%、第二劑98.9%、第三劑97.7%，均高於多數國家水準。若新生兒因體重過低、發燒或急性疾病等原因不適合立即接種，醫師仍會視情況暫緩施打。疾管署強調，台灣成人族群仍有較高的B肝帶原率，相關疾病如肝硬化、肝癌負擔沉重，綜合考量後決定維持既有策略，不跟進美國ACIP的放寬建議。

