美國放手半導體30年「關稅施壓盟友設廠」 南韓產業界存3大隱憂

圖為三星電子設於越南北寧省的顯示器工廠。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/20）報導，在台灣獲得美方「晶片免稅待遇」後，南韓面臨更大談判壓力，美國過去30年放手半導體製造業，如今透過「高關稅」施壓，要求盟友赴美設廠，對此，南韓產業界存在3大隱憂，分別是：成本負擔與人力短缺、供給過剩的疑慮，以及美國產業政策的不穩定性。

新冠疫情碰上美中競爭 半導體成美國「國家安全」

據《東亞日報》報導，台灣成為第一個獲得美方「晶片免稅待遇」的國家，仍在與美國進行關稅協商的南韓，如今也面臨壓力，是否會進行更大規模的對美投資案，備受外界關注。

韓媒提到美國「放手半導體產業」的歷史，1980年代開始，美國將半導體視為國家戰略產業，為了保護本國晶片業發展，軟硬政策兼施，1986年雷根政府時期簽訂的《日美半導體協定》，對日本半導體製造商構成重大限制，就是代表性案例。

圖為SK海力士設於南韓仁川的晶片工廠。路透社資料照

不過，進入1990年代後，美國電腦產業快速成長，「低價半導體」對美國產業有利，於是形成「設計與智慧財產權問題由美國主導，製造交由南韓與台灣」的產業結構，自此美國放手半導體製造業長達30年，其在全球半導體生產當中的比重，也從1990年的37%，一路下降至2022年的10%。

2020年之後，新冠疫情引發全球供應鏈崩潰，且美中競爭加劇，半導體再度成為美國的「國家安全」問題，川普政府如今以「高關稅」作為施壓手段，要求盟國做出選擇：承擔100%關稅，或直接赴美設廠。

成本高昂已有失敗前例 電池工廠「突襲執法」加劇不安

對於美方的壓力，南韓產業界存在3大憂慮，第一，成本負擔與人力短缺，南韓產業界估算，在美國興建半導體工廠，其建設費及生產成本，可能是南韓國內的兩倍以上，美國勞工薪資高、工時短，生產效率偏低，讓南韓企業感到很大壓力。

報導指出，南韓企業早就有前例，1997年三星電子在德州奧斯丁設立工廠，初期主力產品為DRAM（動態隨機存取記憶體），但後來獲利惡化，2012年轉型為晶圓代工晶片製造業務，此外，SK海力士1998年在奧勒岡州設立記憶體工廠，同樣因收益不佳，2008年停產並出售。

SK海力士位於南韓首爾的總部。路透社資料照

根據知名企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）的預測，到2029年，美國半導體產業短缺人力，將達到14.5萬人，這也是韓企赴美投資設廠的一大難題，甚至連在亞利桑那州興建多座晶片工廠的台積電，都不得不從台灣調派人力赴美。一名南韓商業界人士分析：「去年韓企在喬治亞州的電池工廠，遭到移民單位突襲執法，對我國業界造成巨大震撼，如果美國不大幅開放專業技術簽證，人力問題會繼續拖累投資案。」

記憶體受景氣循環影響 若「供過於求」恐價格暴跌

第二個隱憂，是「供給過剩」的疑慮，三星電子與SK海力士已宣布，將對國內的龍仁半導體聚落，投資960兆韓元（約20.5兆元台幣），從明年至2030年為止，晶片產線將陸續啟用，如果又赴美新設工廠，可能導致半導體供過於求。

記憶體產業深受景氣循環影響，如今確實因人工智慧（AI）熱潮，帶動超級循環行情，但不過就在不久前，也就是2023年，三星電子的半導體部門與SK海力士，都一度陷入營業虧損，如果未來再度出現供給過剩狀況，恐出現記憶體價格暴跌的結果。

南韓三星電子在越南北寧省的生產中心。路透社資料照

拜登政府「說好的補助金」飛了？ 業界憂：下任又出新招

第三個隱憂，是政策不具穩定性，南韓業界擔憂，美國政府的產業政策缺乏連貫性，三星電子與SK海力士曾在2024年，與拜登政府達成協議，可獲得投資金額10至12%的補助金，但川普政府卻要求重新談判，是否能如期發放出現變數，如果現在配合美方擴大投資設廠，下一任政府又提出新要求，將為韓企帶來新風險。

不過，目前美國政府的壓力難以忽視，南韓對外經濟政策研究院的研究員金赫中（김혁중，音譯）強調：「連美光都已轉向美國本土生產，韓國企業要完全避開美國投資壓力，是非常困難的。」

南韓三星電子園區。路透社資料照片

