美國放話再加關稅！南韓國會急踩油門 對美投資特別法「1個月內通過」

據南韓媒體今天（2/9）報導，南韓國會今天表決成立「對美投資特別委員會」，將在一個月的期限內，推動落實《對美投資案特別法》，南韓外交部長今天也表示，美方已表明，如果雙邊的非關稅障礙談判未取得進展，可能會決定提高關稅。

據韓聯社報導，南韓國會今天下午召開全體會議，表決成立「對美投資特別委員會」，該委員會將推動落實《戰略性投資諒解備忘錄（MOU）》，去年11月14日，韓美雙方達成該協議，但南韓國會至今仍未通過相關法案。

美國總統川普（Donald Trump）上個月26日（美國時間）無預警發文，宣布將南韓汽車等品項的關稅，從15%上調至25%，文中甚至直接指明，南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，引發南韓政壇爭論。

今天成立的特別委員會，包括委員長在內的成員共計16人，其中執政黨「共同民主黨」8人，最大在野黨「國民力量黨」7人，其他黨派1人，委員長由國民力量黨的金相勳擔任。

根據韓美雙方簽訂的協議，南韓承諾對美投資3500億美元，其中造船業投資1500億美元，2000億美元屬於政府層級投資。

有關落實雙邊協議的《對美投資案特別法》，去年11月底開始，共同民主黨提出4件法案，國民力量黨提出1件法案，內容大致為：明定總投資規模、設立「韓美戰略投資基金」、成立「韓美戰略投資公司」等。目前朝野為加速協議落實，除了原有的5件法案之外，再追加提出3件，總計8件法案。

報導指出，對美投資特別委員會設有期限，從今天（2/9）開始，一直到下個月9日之前，一個月的時間內，國會須通過相關法案。

南韓外交部長趙顯今天表示：「美方若認為，雙邊的非關稅障礙談判未取得進展，可能會透過提高關稅，改善貿易逆差。」趙顯說明，這是他近期在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談時，對方表明的立場。

