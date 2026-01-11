美國放話買下格陵蘭！她驚見1事「台灣將受惠」：海景第一排

生活中心／周希雯報導

美國總統川普（Donald Trump）近日動作頻頻，先是下令美軍突襲委內瑞拉，迅速逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押回美國起訴；日前又放話要拿下格陵蘭、納入美國版圖，大膽言論震撼國際。不過，財經網美胡采蘋指出，「如果格陵蘭能被美國買下來，台灣應該是最樂觀其成的海景第一排國家才對」，並點出關鍵原因，「這是美國遲早都要做的事情，遲不如早。」

胡采蘋昨（10日）發文指出，雖然北極航道還非常不成熟，開放航行的時間也短，但相比傳統航線距離大幅縮短，油耗也隨之降低；加上全球暖化加速下，北極圈融冰期逐漸延長，夏季可航行的區域比過去增加約3成，通過北極航道的船隻也比以往多37%。對此，如果北極航道發展成穩定貿易，就算1年只有90天到180天可航行，依舊具備商業價值，「如果中國和俄羅斯真的成功將北極航道商業化，商船直接穿過北極運往歐洲、北美，那巴拿馬、蘇伊士、麻六甲這些地方，都是受害搖滾區。」

胡采蘋認為，雖然北極航道還非常不成熟，若中國、俄羅斯成功商業化，多地都是受害者。（圖／美聯社提供）

胡采蘋表示，打開地圖可發現，美國只有阿拉斯加在北極圈裡，如果無法都拿下加拿大、格陵蘭，至少也要有格陵蘭，「不然如果中俄通過北極航道聯手進攻加拿大，對美國就是嚴重的軍事威脅。商業發展到一定程度，必然跟隨國家武力的保護，當初不就是東印度公司開啟了整個航海大殖民潮麼。」對此，美國如今才會介入北極圈治理問題，而且無論商業、軍事都必須積極管理，「這是美國遲早都要做的事情，遲不如早。」

胡采蘋認為，美國遲早都要介入北極圈治理問題。（圖／美聯社提供）

對此，胡采蘋直言，「現世的榮華富貴，若不未雨綢繆，都是很容易變成海市蜃樓的，美國能積極應對這個問題，這是美國一直強大的原因。」她回頭看台灣狀況，認為我國作為在世界經濟中不斷壯大的國家，更應該提早準備、用務實的態度面對，「例如台日友好必然更為有益，因為日本距離北極圈近得多。」而美國與北歐國家、加拿大一起積極治理這個問題，才是民主聯盟國家之福。





