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即時中心／高睿鴻報導

為強化國防實力、抵禦中共威脅，總統賴清德與政院團隊，不久前提案編列1.25兆國防特別預算；但國民黨持續以各種方式阻撓，甚至反將一軍，自提「3800億+N」版本軍購案，除了大砍院版預算，當中的「+N」該怎麼執行、意義為何，也仍有許多模糊空間。為此，台灣的最大盟友—美國，最近不斷有多名政壇人士跳出來呼籲，我國國會應通過相關預算，才能確實強化國防實力。近日，共和黨參議員（Jim Banks）率團訪台，也表達相同觀點。

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據悉，外交部政務次長陳明祺最近親設晚宴，歡迎美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks, R-IN）率團訪問台灣，雙方就台美安全、經貿及區域情勢等重要議題交換意見。陳明祺致詞時，除歡迎班克斯參議員率團來訪，也感謝其長期支持台美安全夥伴關係；並表示，如今適逢《台灣關係法》立法47週年，訪團在此關鍵時刻來訪，更具重要意義。

陳明祺指出，面對中國升高軍事威脅，台灣致力強化自衛能力，不僅反映於增加國防預算，也體現在強化全社會防衛韌性的努力。此外，在經濟層面，台美持續在AI時代，深化經濟及戰略夥伴關係，並與美方共同打造安全、且具韌性及競爭力的全球供應鏈，深化台美經貿關係，共創經濟繁榮。

快新聞／美國政壇圍剿藍白？又1友台議員霸氣挺國防預算 外交部發聲了

外交部政務次長陳明祺（右4）與美國聯邦參議員班克斯（中）及與宴貴賓合影。（圖／外交部提供）

班克斯致詞時，則重申美國國會跨黨派對台灣的支持，並明確表達，支持我國國防特別預算；他強調，該預算對台灣安全、以及維繫台美夥伴關係至關重要。雙方還舉杯向台美情誼、以及共享的民主與自由價值致敬。

外交部表示，歡迎班克斯參議員率團來訪。另也說明，自3月底美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen, D-NH）、以及共和黨參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）率領跨黨派參議員訪問團訪台後，班克斯參議員也率團來訪，以具體行動，展現美國國會對台灣的重視與支持。

外交部也承諾，台灣將持續深化與美國國會、行政部門及各界友人的合作，共同維護並促進台美及區域的和平、穩定與繁榮。

原文出處：快新聞／美國政壇圍剿藍白？又1友台議員霸氣挺國防預算 外交部發聲了

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