美國政府停擺傷及航空業，逾千航班被取消

11月6日，旅客們在休士頓喬治布希洲際機場的安檢處排起長隊。 [Getty Images]

美國聯邦政府停擺後，航空公司本週被要求減少航班流量，導致週六（11月8日）超過1,400班往返國內航班取消。

根據航班追蹤網站FlightAware，近6,000班航班延誤，低於週五超過7,000班的延誤。

美國聯邦航空管理局（FAA，航空總署）本週稍早宣布，因空中交通管制員在停薪期間出現疲勞狀況，將在全美40個最繁忙機場減少最多10%的航空運能。

自10月1日開始的政府停擺仍持續，國會共和黨與民主黨在如何結束僵局上分歧未解。

週六是美國史上最長政府關門的第39天，共和黨與民主黨仍未就重啟政府的撥款決議達成共識。

參議員週末留在華盛頓，進行跨黨派談判，試圖結束這場政府停擺。

隨著食品援助削減及航班混亂，更多美國人開始感受到影響。

美國航空週六發聲明，敦促「華盛頓領導人立即達成協議，結束政府停擺」。

新澤西州紐瓦克自由國際機場出現接近最長的候機時間。

據FAA資料，截至週六下午，抵達該機場的航班平均延誤超過4小時，離境航班平均延誤約1.5小時。

根據FlightAware，週六取消航班最多的機場（包括進出航班）為夏洛特道格拉斯國際機場、紐瓦克自由國際機場，以及芝加哥奧黑爾國際機場。

據FAA週六下午報告，飛往約翰甘迺迪國際機場、亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場及拉瓜迪亞機場延誤時間分別為近3小時、超過2.5小時及約1小時。

隨著11月27日感恩節假期臨近，美國將進入全年最繁忙的旅行季之一。

受影響的不僅是商業航班。

美國交通部長肖恩·達菲（Sean Duffy）週六在社交平台 X 表示，私人飛機也受到限制。

他寫道：「我們已減少其在高流量機場的運量，改讓私人飛機使用較小的機場或飛行場，以便繁忙的管制員專注於商業航空。這很公平的。」

FAA警告，未來幾天情況可能更糟，因為取消航班比例將提高。

FAA週四宣布，航班減幅將逐步擴大，從週五的4%開始，11月11日增至6%，11月13日達8%，並在11月14日達到10%。

FAA表示，削減航班是為了維持安全，因空中交通管制員在政府停擺期間工作過度。

工會指出，作為必要人員，管制員必須在停薪狀態下繼續工作，許多人因此請病假或兼職以維持生活。

空中交通管制員只是140萬名在政府停擺期間被迫停工或無薪工作的聯邦員工之一。

另一個影響航空旅行的因素是，運輸安全管理局（TSA）大部分6.4萬名人員在政府停擺期間也未獲薪酬。

在上一次政府停擺期間，即2018年美國前總統特朗普任內，曾發現多達10%的TSA員工選擇留在家中，而非無薪工作。