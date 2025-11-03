美國政府停擺已34日 創史上第二長紀錄

仰賴並曾受益於美國營養補充援助計畫SNAP、俗稱食物券的維吉尼亞州亞歷山卓市兩位母親，將人家捐贈的食品罐頭一一擺放到社區食物銀行中，她們成立草根組織「Rooted to Rise」幫助那些可能很快就會失去援助的人。

Rooted to Rise共同創辦人艾莉西亞表示，「我知道給了孩子東西吃，自己卻餓一整夜的感覺。」

美國聯邦政府關門持續，兩位聯邦法官3日裁定政府必須繼續支付SNAP，川普政府表示將在本月「部分恢復」發放，必須動用緊急資金，這是依據上週法官的命令，至少部分支付11月SNAP補助。雖然政府表示將耗盡52.5億美元緊急資金，但不會動用其他資金全額支付。

衛報報導，隨著政府關門進入第34天，共和黨領導人表示暫時沒有廢除冗長辯論制度的計畫，參議院的同事認為需要60票才能結束法案辯論，是對「民主黨最糟糕衝動」的一種「重要保障」。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）說道，「雖然我擔任眾議員時，有時也很想直接廢除冗長辯論，因為我們想做的議程沒辦法推動。總統對於廢除冗長辯論這件事非常熱衷，我們黨內的討論一一反映了我們心中的憤怒與真正的焦慮，因為我們希望政府能重新開門。」

川普上個月底提出取消參議院的阻撓議事規則和60票門檻，讓共和黨在其控制的參議院以黨派投票方式通過法案。