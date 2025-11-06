美國政府停擺時間史上最久！經濟損失140億美元 數千航班恐被取消

10月1日美國政府停擺時間創歷史紀錄。圖／翻攝自The White House

自10月1日美國政府宣布停擺，即將進入第37天，繼7年前停擺後關門時間最久的一次，不僅造成員工失業、交通及民生大亂，美國國會預算辦公室預估第4季GDP成長率將下降1到2個百分點，永久經濟損失恐達70至140億美元。

根據《CNN》報導，過去美國政府停擺時間通常是「短暫的」，而上回2018年的政府停擺35天，影響10%政府支出，本次關門時間即將進入第37天，撥款計畫停滯；數百萬名美國人因此失去工作，更以領取食物券維生，約有140萬人即將面臨第2個月無法取得工資情形。

國會預算辦公室預估，第4季GDP成長率將放緩至僅1%，較第3季預測的3、4%成長率減緩許多；摩根大通資產管理首席全球策略師大衛．凱利（David Kelly）分析，導致第4季GDP成長放緩原因也包括從未有的高關稅、低移民率以及學生債務償還。

另外美國政府的停擺，也造成飛機、太空發射等交通受阻；美國交通部長肖恩．達菲日前指出，機場工作人員，包括安檢人員、管制人員等「必要員工」必須在停擺期間工作，由於沒有薪水，部分人員必須請假兼職維持生計，有些人則請病假表達抗議。

目前美國聯邦航空管理局（FAA）下屬機構已接獲超過400起缺工通報，成去年同期缺工數4倍之多，導致40處機場、數千個航班延誤，甚至取消；肖恩表示，若不能達成停擺協議， 美國聯邦航空管理局最早將於本週五開始減少航班。

至於2026年，美國投資銀行認為美國政府停擺所造成的影響將於2026年第1季GDP逆轉，隨著員工重返工作崗位、聯邦支出恢復，GDP有望增加1.3個百分點，達到3.1%的穩健水準。

不過白宮日前表示拒絕承諾在政府停擺結束後，向休假員工支付工資，美國國會預算辦公室認為「這造成永久經濟損害的風險」，可能導致70億至140億美元經濟損失，成美國政府停擺史上破壞性最大的一次。



