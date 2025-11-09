美國政府停擺釀空中大亂！再取消1500航班 運輸部長警告：恐砍更多

美國政府停擺，再被取消1500航班。（圖／路透社）

美國聯邦政府停擺持續延燒，嚴重衝擊航空運作。受到空中交通管制（ATC）人力短缺影響，美國多地機場8日出現航班大亂，超過1500架次航班被取消、6000架次延誤，民眾出行受阻，引發航空業者高度憂慮。

根據《路透社》報導，美國聯邦航空總署（FAA）公告，目前全美共有42座機場塔台及多個航空管制中心出現人手不足情形，至少12個主要城市的航班受到延誤影響，包含亞特蘭大、紐瓦克、舊金山、芝加哥及紐約等地；另有6條高密度航線的航班也傳出延誤。

FAA表示，由於空管安全疑慮，已要求40座主要機場自7日起每日削減4%航班，預計11日增至6%，14日更可能擴大到10%，並稱這是因政府停擺進入第39天，數以萬計的聯邦員工未獲薪資，導致航空管制人員出勤率驟降。

目前FAA在9座機場實施地面延誤管制，其中亞特蘭大機場平均延誤時間長達近5小時。美國四大航空公司包含美國航空、達美航空、西南航空與聯合航空，已依FAA指示取消約700班次航班，另有多班次因人力不足被迫再度取消。

FAA局長貝德福（Bryan Bedford）本週稍早指出，近幾日約有20至40%的航空管制員未到班。參議員克魯茲（Ted Cruz）則在參院辯論中批評，政府停擺導致航空管制員過勞，飛行員已提交超過500份自願安全報告，反映人員因疲勞出錯。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）透露，兩黨就結束停擺的談判已有進展，但尚未達成協議，參院將於9日罕見加開會議。

目前約有1萬3千名空中交通管制員與5萬名安檢人員被迫無薪上班，缺勤情況日益嚴重。FAA已通知部分員工，下週仍將無法領到第二期薪水。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，若空管員繼續減少出勤，不排除要求全美航班再削減20%。他強調：「我們會依據空域狀況做出安全決策。」

外界分析，共和黨正藉此向民主黨施壓，要求通過所謂「乾淨版」政府撥款法案；民主黨則反指共和黨拒絕針對即將到期的健保補貼展開協商，才導致政府停擺至今，讓全美航空系統陷入前所未見的混亂。

