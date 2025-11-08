美國政府停擺難解！川普出招籲「普發現金」

▲美國總統川普放話，將用於平價醫療法，也就是俗稱歐巴馬醫改的預算資金「直接普發給民眾」，不用透過保險公司，讓民眾自行購買更優質的醫療保險。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國政府停擺繼續，美國國會議員們在週六加班，這是政府停擺超過一個多月以來，國會議員們首次在週六齊聚討論預算案，希望能達成共識解決僵局，但最終雙方仍沒有進展，預計明日將在美國時間週日繼續磋商。共和黨與民主黨圍繞《平價醫療法》（Patient Protection and Affordable Care Act，PPACA）而起的爭端遲遲未解，美國總統川普放話，將用於平價醫療法，也就是俗稱歐巴馬醫改的預算資金「直接普發給民眾」，不用透過保險公司，讓民眾自行購買更優質的醫療保險。

根據《Newsweek》報導，美國政府停擺的影響越來越廣泛，包括航空交通管制人員因無薪而選擇請假導致全國各地必須削減機場航班，以及數千萬依賴糧食券（SNAP）福利維生的低收入美國民眾面臨斷炊危機，美國國會承擔越來越大的壓力要讓政府恢復運作，但是兩黨在週末的馬拉松協商依舊未能打開僵局。

川普全程關注國會討論，在個人Truth Social社群平台不斷發文，喊話要終結冗長辯論（Filibuster），並建議共和黨人將平價醫療法中用於補助保險公司提供低價保險的資金直接發給民眾，「數千億美元的資金，不必再流向民主黨支持的保險公司，用於糟糕透頂的歐巴馬醫改。這筆錢應該直接用於人民，將那些肥貓保險公司從腐敗的醫療保健體系中剔除。人民可以用更少的錢購買更好的保險，為自己節省一大筆錢！」

所謂冗長辯論是指，參議院議員在表決前不斷發言，導致法案無法進入表決階段，透過程序手段杯葛法案表決。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）之前提出一項折衷方案，擱置是否永久延續平價醫療法的分歧，政府先保證暫時延長平價醫療法1年，民主黨就同意通過撥款法案讓政府恢復日常營運，但仍遭到共和黨拒絕，共和黨認為應該無條件先通過「乾淨的」臨時撥款法案，讓政府與其他任何議題脫鉤，之後再針對包括醫保補貼在內的其他事項進行談判。

川普之前將近期共和黨在地方選舉中的失利歸咎於政府停擺，民調顯示，超過一半的選民認為，共和黨對政府停擺的責任大於民主黨，不過，隨著停擺持續時間越來越長，造成的痛苦越來越大，兩黨都承受著必須盡快達成共識的壓力。

