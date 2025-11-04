美國政府停擺35天追平紀錄 美國人為省錢自蓋屋自發電
美國聯邦政府關門，今天進入第35天，追平史上最長停擺紀錄。CNN公佈最新民調，川普的支持度剩下37%，超過7成的美國人，認為現在「經濟很糟」。為了節省生活開支，美國出現買房新選擇，就是在郊區買地，自己組裝木造房屋，電力運作則全靠太陽發電。
美國聯邦政府關門超過一個月，可能創下停擺最長紀錄，對美國社會造成廣泛影響。根據CNN最新民調，總統川普支持度降至37%，創下第二任期新低，超過7成美國人認為經濟狀況惡劣。面對生活壓力，美國出現新型態居住選擇——離網住宅，民眾在郊區購地自行組裝木造房屋，完全依靠太陽能發電系統供電，不需連接公共電網，成為美國人的創新生活方式。
在美國緬因州郊區，有一對夫妻選擇打造能源自給自足的離網住宅，屋主Colin Goodson在郊區購買一塊土地，自己建造不依賴電網的房子。Colin Goodson的妻子Katie Goodson表示，她一開始認為沒有電網是不可能的，覺得這想法太瘋狂了，因為她喜歡用電捲棒捲頭髮、看電視和烘焙等需要用電的活動。
作為負責開採石油和天然氣的工程師，Colin Goodson成功建造了這座依靠太陽能發電的住宅。即使在陰天，這套系統也能輸出1500瓦電力。Colin Goodson表示，沒有陽光的情況下，電力可以維持24至36小時，而且他們還備有柴油發電機，充電只需約一小時。他們的小木柴爐非常節能，去年冬天僅消耗113公升柴油，比鄰居少了20倍。Colin Goodson提到，他的同事們認為他發神經，以為他住在森林裡的小破屋，還需要跑到外面上廁所，但實際情況完全不是這樣。
這種不依賴電網的房子之所以能在美國北部嚴冬中正常運作，很大一部分原因是木造房子本身的特性。造屋工廠業務Alison Keay解釋，木材上都有編號，建造者完全知道每根木頭應該放在房子的哪個位置。這種模組化建築方式類似一個世紀前的做法，當時人們可以從型錄上挑選房子，如同拼樂高積木一般。工廠出貨模組，5天內就能組裝完成一棟房子。Colin Goodson表示，工人星期一來，到星期五房子就已經封頂並安裝好窗戶與門了。
這種從「蓋房子」變為「組裝房子」的方式，不僅快速而且解決了目前建築業缺工的問題。根據房屋工廠官網資訊，最基本版的組裝木屋，每平方英尺售價300-500美元起，若換算成台灣的一坪，約34萬台幣起跳。依照用料品質和設計複雜度，每平方英尺可能增加到450-800美元。雖然自己組裝房屋的花費高於美國房價中位數每平方英尺233美元，但因為位於郊區且不需連接電網，省去了大筆都市消費和能源電費。Katie Goodson強調，她再也不想回到以前的生活方式，並強烈推薦這種生活，她的弟弟也正在按照他們的方式建造房子。
與此同時，美國聯邦政府關門造成的經濟困境日益嚴重，許多聯邦雇員因無法領到薪水而被迫依靠刷卡和預支現金度日。CNN最新民調顯示，川普的支持率下降到37%，是第二任期以來最低點，不滿意度高達63%。68%的受訪者表示美國情況不佳，72%的人認為美國經濟狀況很糟。
聯邦政府關門已持續34天，不僅聯邦雇員無薪水生活，依靠食物券救濟的低收入族群也可能在11月領不到全額款項。食物券受益人Chantille Manuel表示，她必須在加油和買食物之間做選擇。民主黨少數黨領袖Hakeem Jeffries批評共和黨只在乎川普的意見，不關心其他事情，並質疑他們正在把飢餓變成「政治武器。」約4200萬名低收入民眾面臨斷糧危機，經濟損失粗估達台幣4600億，但川普仍不願妥協結束聯邦政府停擺危機。
