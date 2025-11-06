美國政府停擺36天！重創航空運輸 40座機場將砍10％航班

運輸部長宣布，因航空管制安全隱憂，將在全美40座主要機場削減10％航班。（翻攝自美國航空臉書）

美國政府停擺進入創紀錄的第36天，運輸部長達菲（Sean Duffy）宣布，因航空管制安全隱憂，將在全美40座主要機場削減10％航班。此舉立即引發航空業混亂，業者必須在36小時內大幅調整班表，乘客也湧入客服熱線要求退票或改期，凸顯政府停擺對民生的連鎖衝擊。

《路透社》報導，達菲指出，若民主黨願意支持重啟政府，航班削減可即時撤回。他強調，這項決定是基於安全考量，根據內部機密評估，長期無薪工作的管制員身心壓力劇增，影響飛航安全。停擺導致約1萬3千名空管員與5萬名運輸安全管理局（TSA）人員無薪上班，已有數萬航班延誤、逾320萬旅客受影響。

廣告 廣告

聯邦航空總署（FAA）透露，削減將分階段進行：週五起縮減4％、週六5％、週日6％，下週達10％。國際航班暫不受影響。FAA署長貝德福德（Bryan Bedford）表示，為防止航空系統惡化，「我們必須立即行動，確保今天與明天的空域同樣安全。」

雖官方未公布名單，但預期影響包括紐約、華盛頓特區、芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯與達拉斯等全美最繁忙的30座機場。據航空數據公司 Cirium 估算，減班將削減約1800架次航班與26.8萬座位。FAA目前人力短缺約3,500人，許多管制員在停擺前就已連續加班6天，情況雪上加霜。

主要航空公司陸續公布應對措施。聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）表示，長程國際與樞紐對樞紐航線將維持不變，削減將集中在區域與非樞紐國內航線。他同時宣布，所有旅客可自由退票。美國航空強調大多數乘客影響有限；西南航空則表示正評估減班影響，並呼籲國會儘速通過預算案。

代表5.5萬名空服員的空服員協會（AFA-CWA）則痛批停擺是「對全美民眾的殘酷攻擊」。主席尼爾森（Sara Nelson）指出，將停擺歸咎於醫療補貼爭議是「荒謬的虛假敘事」，問題根源在於政府內部僵局。

此次停擺源於共和、民主兩黨在預算案僵持不下。民主黨要求延長健保補貼，共和黨則拒絕讓步。川普政府則試圖透過民眾壓力迫使民主黨妥協。停擺使約75萬名聯邦員工被迫休假，許多低收入家庭失去糧食補助。

達菲警告，若停擺再持續1週，恐引發「全面航空混亂」，甚至可能關閉部分空域。FAA同時表示，若人力再惡化，將考慮進一步限制航班與太空發射活動。

雖航空公司聲稱營運尚未受到重大影響，但已預期訂票量將下降。週三（5日）全美超過2,100航班延誤，主要航司股價盤後下跌約1%。分析人士警告，若政治僵局持續，這場「空中危機」恐只是美國停擺連鎖反應的開端。

更多鏡週刊報導

狗隻遭分解殘殺！竟查出失蹤犬隻晶片 飼主崩潰痛哭

詐團冒充郵局、檢警聯手演戲 他誤信普發1萬被盜領！300萬飛了

黃仁勳晉見查爾斯三世！ 國王開口「第一句話」讓他嚇一跳