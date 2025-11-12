美國政府即將結束關門 亞股普遍收高

（中央社香港12日綜合外電報導）隨著美國政府關門即將結束，加上最新就業數據升高聯邦準備理事會連續第3次降息的可能，亞洲股市今天普遍走揚。

法新社報導，不過，華爾街股巿走勢不一，凸顯人工智慧（AI）題材今年推升科技股大漲後，投資人對科技企業估值偏高仍不無疑慮。

美國聯邦參議院已經通過結束政府關門的法案，送交眾議院表決，之後將呈送總統川普簽署，政府服務最快可望於14日恢復。

自10月1日開始的政府停擺導致100萬名聯邦員工無薪、低收入美國民眾的糧食補助受到威脅，並有上千航班取消。投資人歡迎政府關門可望結束的最新進展。

政府關門同時造成一連串關鍵經濟數據無法發布，讓交易員和聯邦準備理事會（Fed）缺乏資訊依據而難以決策。

不過分析師指出，雖然部分報告可望很快出爐，其他數據仍充滿不確定性。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）市場資深經濟學家紐金特（Taylor Nugent）指出：「9月非農就業數據應該會較快公布，原本就排定在關門隔天發布。但數據收集受到影響的報告可能需時更久，如何處理遺漏的數據目前仍不得而知。」

「10月失業率仰賴家戶調查、多項10月的消費者物價須進行主動調查，這些都會成為關鍵難題。」

日股基準日經指數今天收漲0.4%，來到51063.31點。港股恆生指數收漲0.9%，來到26937.89點。上證指數收跌0.1%，來到4000.14點。

至於其他亞股，台北、首爾、新加坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。雪梨、吉隆坡股巿收跌。（編譯：何宏儒）1141112