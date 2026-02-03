美國政府又局部關門4天 兩黨拉鋸後川普簽署法案重啟運作

2026年2月2日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市民眾哀悼遭聯邦移民執法人員擊斃的古德與普雷蒂。路透社



美國總統川普（Donald Trump）週二（2/3）簽署國會通過的支出法案，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。此前因民主黨人對國土安全部轄下移民執法人員在明尼蘇達州擊斃兩名示威者憤怒不已，兩黨針對該部經費的協商僵持不下，導致美國政府部分部門自週日（2/1）起陷入停擺。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，在川普簽署法案後，美國聯邦政府的國防、醫療保健、勞工、教育、住房及其他部門已恢復運作；國土安全部的經費則可供運作至2月13日。幾天來的局部停擺並未大幅干擾政府服務。

川普政府上週已與參議院民主黨人達成協議，在明尼蘇達州的移民執法人員已配戴隨身攝影機，部分原因就是出於民主黨人的要求；但民主黨人的其他要求則遭遇較大阻力。

參院上週已通過政府支出法案，兩黨議員立場涇渭分明；眾議院週二則以217票贊成、214票反對的些微差距通過法案。

美國政府上一次停擺是在去年10月至11月，共持續43天，創下歷史紀錄。期間有數十萬公務員暫時停職，對美國經濟共造成110億美元的損失。

