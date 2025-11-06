美國政府史上最長停擺！蔡正元談經濟衝擊：「這時」美元指數將逐漸下跌

美國政府自10月1日停擺至今已36日，為史上最高紀錄。對此，前立委蔡正元在節目《大大平評理》表示，聯邦政府關門不代表所有政府關門，且多數與民眾生活有關項目為州政府負責，如教育、社福、警察和消防等，因此，大部分民眾生活不會受影響。

蔡正元提到，聯邦政府預算未支付，因此財政支出存在，但未支付，形成欠款，如軍人薪資、社福款項等，需待聯邦政府運作後方能撥款。同時，市場上「少了這筆資金」，連帶造成購買力減少，將影響國內生產毛額。同時他認為，民主黨目前受到國內壓力，僵局中的參議院談判恐現鬆動，預估美國政府兩周內重新開始運作。

10月份，美國製造業指數降至48.7，低於50的榮枯線，顯示製造業明顯萎縮。蔡正元表示，美國製造業指數低於50已經有一段時間，美國製造業因外銷跟各國「吵架」而有困難，同時內銷因關稅影響，物價上揚，造成民眾消費力下降。關稅雖未給美國經濟帶來末日，也造成美國國內一定影響，而此次美國關稅政策確實使全球貿易量縮減，但尚未進入全球經濟衰退循環。

蔡正元指出，因為拋售美元潮，在明年底前，美元指數將逐漸下跌。儘管今日美元指數突破100美元，係因美中談判佳績以及黃金、比特幣下跌，但美元上升只是短期現象，預計近期不會有巨量漲幅，還在可控波動範圍。

