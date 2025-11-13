美國政府史上最長關門落幕 導火線平價醫療法待解

美國總統川普表示，「我很榮幸簽署這項了不起的法案，讓我們的國家重新運轉。」

川普在臨時預算法案上大筆一揮，結束了為時43日美國史上最久的關門。白宮預算管理局也在第一時間發布備忘錄，指示聯邦雇員13日起火速回到工作崗位。在這之前，美國眾院也繼參院之後，以222票對209票表決通過法案，凍結的美國政府終於解開了枷鎖。

43日的政府停擺，聯邦雇員無薪可領、空中交通大亂、低收入人口糧食援助陷入絕境，這些都將慢慢恢復秩序，但在華府，民主共和兩黨則是持續陷入了甩鍋大戰。

共和黨籍的美國眾議院議長強生指出，「毫無疑問，所有人都清楚民主黨要為這次事件負責。」

民主黨籍的美國眾院少數黨領袖傑佛瑞斯則說道，「眾議院民主黨人將繼續奮戰，去解決共和黨一手釀成的健保危機，這場戰鬥還沒結束，我們才正要開始。」

民主黨誓言要戰鬥的就是40多日前導致政府關門，至今也仍沒解決的導火線「歐巴馬健保」，也就是「平價醫療法案」延長補貼。雖然共和黨向跑票的民主黨員承諾，12月將對它進行表決，但川普12日一番話似乎又暗示，這當中還有變數。

川普提出，「我今天呼籲，不要把錢付給保險公司，而是將這一大筆錢直接付給人民，讓他們自己去購買醫療保險，這比『歐巴馬健保』這場災難更便宜。」

寫下歷史紀錄的美國政府關門，危機解除，但不代表問題取得了藥方。因為政府運作所需的資金，只延長到2026年1月30日，代表屆時兩黨可能又將在政府關門的懸崖邊，殊死一戰。

而根據美國國會預算處估計，為期6週的關門將造成約110億美元的永久性經濟損失，這使得已經突破38兆美元大關的美國政府債務規模，更是雪上加霜。

就在此時，民主黨國會議員又公布了一批郵件，可能暗示總統川普對已故富豪艾普斯坦對未成年少女的性犯罪，不僅知情，而且與其中1名受害女孩，曾在艾普斯坦家中共處。

對此，白宮強烈駁斥，痛批是民主黨為了轉移政府停擺與重新開放的焦點。眾院議長強生也宣布，下週他將在眾院提出法案，要求公布艾普斯坦的所有檔案。