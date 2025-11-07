美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌

其他人也在看
就業市場亮紅燈！ 美股四大指數收黑「道瓊跌398點」
關心美股表現，最新數據顯示，美國企業10月共宣布裁員15萬3千多人，不僅創下2003年以來同月的新高，也顯著高於9月的5萬4千人，就業市場紅燈衝擊投資人信心，四大指數終場全面下跌。道瓊工業指數下跌39台視新聞網 ・ 1 天前
多重經濟隱憂凸顯！美股道瓊挫跌近400點
[NOWnews今日新聞]美國政府持續停擺，加上企業裁員潮、對科技股估值是否過高的疑慮等因素加持，觸發投資人對美國經濟轉壞的擔憂，週四美股主要指數皆收跌，道瓊工業指數挫近400點。綜合《CNBC》等外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股收漲28000點得而復失 新台幣小升收30.95元
（中央社記者潘姿羽台北6日電）美股主要指數反彈收紅，提振台股士氣，儘管28000點得而復失，但陰霾暫時散去，新台幣兌美元也因美元下挫、台股上漲等因素助攻，今天收盤收30.95元，微升0.4分，終止連6貶，台北及元太外匯市場總成交金額16.545億美元。中央社 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高
廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...聯合新聞網 ・ 4 小時前
美經濟疑慮升高! 美股4大指數漲跌互見、台積電ADR跌0.95%連4跌
[Newtalk新聞] 美國政府持續停擺打擊市場信心，美國股市7日走勢震盪，美股4大指數多數收跌。道瓊工業指數小漲74.8點、0.16%，科技股為主的那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%，費城半導體指數下跌1.01%，台積電ADR收低0.95%，收在286.50美元。 綜合外媒報導，美國會僵局導致美國史上時間最長的聯邦政府停擺，這段期間投資人對美國經濟的擔憂日益加劇。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer））7日提出重新開放政府的協議計畫，但共和黨迅速回絕。美國聯邦政府關門邁入第38 天之際，美國本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂。 密西根大學7日公布的調查顯示，消費者信心指數接近歷史最低水準。而在一天前，有市場研究公司發布報告指稱，10月份的裁員數量達到22年來的單月最高水準。因投資人難以獲得任何經濟數據，美國勞工統計局原定7日發布非農就業報告，但連續第二個月未能如期發布。 美股7日收盤，道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。以科技股為主的那斯達克新頭殼 ・ 1 小時前
憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑
（中央社倫敦7日綜合外電報導）投資人憂心人工智慧（AI）泡沫化，加劇科技股賣壓，加上經濟數據疲軟和美國政府持續停擺，歐洲股市今天收黑。中央社 ・ 8 小時前
政府關門有轉機！科技股仍挫 美股漲跌互見
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺未解，加上市場對科技股估值過高的憂慮持續，美股週五一度急挫；然而，參議院的民主黨人針對結束政府停擺一事，提出折衷建議，帶動美股道瓊工業指數、標普500指數反轉向上...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
AI類股承壓 美股收黑
（中央社紐約6日綜合外電報導）市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，今天AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數收盤盡墨。中央社 ・ 1 天前
核電將重啟? 卓榮泰承認非核生變
(記者謝錦慧台北報導)立委王鴻薇今在經濟部門總質詢上詢問，針對日前台電董事長曾文生指出，核二、核三有重啟機會與條件，質詢行政院長卓榮泰，請他表態支不支持台電送經濟部評估重啟核電。卓榮泰表示，只要經...自立晚報 ・ 6 小時前
戴資穎退役》總統賴清德留言：「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量」
我國羽球天后戴資穎今晚在社群正式宣佈退役，隨即湧入眾多人留言。其中，總統賴清德臉書粉專的帳號也來留言：「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」TSNA ・ 11 小時前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 4 小時前
快訊／科技股慘遭血洗！美股四指全線重挫 那指恐創4月以來最差周線
華爾街今日（美東時間7日）盤中信心持續動搖，四大指數開盤即走低，至截稿前仍陷於大幅震盪，科技股再度成為拖累大盤的焦點。投資人對於AI概念股估值過高以及美國企業裁員數據惡化的疑慮加劇，避險情緒持續升溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 12 小時前
台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局
台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽...聯合新聞網 ・ 4 小時前
捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」中央社 ・ 1 小時前
美政府關門衝經濟 美股跌幅收斂、台積電ADR跌0.95%
美國聯邦政府停擺進入第38日，創下政府關門歷來最長紀錄，美國各地40個繁忙機場自7日起削減4%的航班數量。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國政府關門帶來的經濟衝擊遠大於預期，當局原先估計其第四季國內生產毛額（GDP）可增長3%，如今增幅恐只有一半...CTWANT ・ 1 小時前
市場憂AI泡沫 美股早盤走低
（中央社紐約7日綜合外電報導）市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮再起，加上美國就業市場疲弱，以及美國聯邦政府長期關門，美股主要指數今天早盤走低。中央社 ・ 11 小時前
盡墨 道瓊下跌398點 那指跌445.81點 費半挫171點
(台北訊)AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數收盤盡墨。道瓊工業指數下跌398.70點或0.84%，收46912.30點。標準普爾500指數下跌75.97點或1.12%，收6720.32點。那斯...自立晚報 ・ 19 小時前
AI泡沫化？ 美股道瓊跌近400點、納指挫近2%、台積電ADR跌1.5%
[Newtalk新聞] 市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數6日收盤全部下跌，道瓊工業指數下跌398.70點、0.84%，標普500指數下跌1.12%，那斯達克指數下跌1.9%，費城半導體指數下挫2.39%，台積電ADR續跌1.50%，收在289.24美元。 綜合外國媒體報導，自去年11月以來，人工智慧概念股波動不定，晶片製造商高通公布季度業績優於預期，但未來可能失去與蘋果的業務，股價跌3.63%。週三表現突出的AMD股價跌7.27%，帕蘭泰爾和甲骨文分別下跌6.84%和2.6%。輝達跌3.65%，Meta下跌2.67%。 第三季財報季接近尾聲，標普500指數成分股公司中已有424家公布，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，其中83%的公司表現超出預期。此外，對勞動力市場狀況的擔憂加劇股市回測，數據顯示10月裁員總數超過15.3萬人，幾乎是9月的3倍，比去年同期高出175%，是22年來10月份的最高紀錄，今年也有可能是2009年以來裁員情況最嚴重的一年。 美股6日收盤，道瓊工業指數下跌398.70點或0.84%，收在46912.新頭殼 ・ 1 天前