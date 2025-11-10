美國政府續關！ 感恩節「返鄉潮」將臨 空中交通恐停擺

美國政府關門超過40天，人力短缺，航班大亂。（示意圖／Pexels）





美國政府關門超過40天，人力短缺，航班大亂，接下來將迎來感恩節，如果僵局持續，返鄉空中交通恐怕將陷入停擺。

旅客vs.記者：「今天早上才收到通知，才知道昨天就被取消，（所以急著找回程的航班），沒有沒有，我只想度過這場鬧劇。」

班機臨時被取消，旅客真的好無奈，美國政府關門40天，空管人員無薪工作，人力嚴重短缺，上千航班受影響，旅客只能焦急等待。美國交通部長達菲：「隨著我們越接近，感恩節出行高峰，接下來你會看到航運會慢得只剩一點點在運作。」

感恩節假期即將展開，航空交通壓力只會進一步升高，全美返鄉潮將陷入混亂。但聯邦政府和國會兩黨僵持持續，政治僵局未解之前，交通與民生恐面臨全面停擺。

