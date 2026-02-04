美國政府部分停擺結束! 美股那指費半重挫、台積電ADR下跌1.64％

美股主要指數3日全部收跌，未能延續前一天漲勢。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，市場目光同時聚焦企業財報，本週將有超過百家標普500指數成分股企業公布業績，結果可望牽動短期市場方向。但美國幾大科技巨頭表現欠佳，隨著投資者拋售科技股，美國股市主要指數3日全部收跌，未能延續前一天漲勢。

綜合媒體報導，由於軟體股慘跌，加上部分企業財報表現不如預期，拖累美股主要指數走勢。軟體股延續2026年以來的頹勢，ServiceNow與Salesforce跌幅均接近7%。輝達下跌2.84％，微軟下跌2.87％，Google母公司Alphabet在4日公布財報之前下跌1.16％，亞馬遜在5日公布財報之前下跌1.79％。

此外，人工智慧（AI）概念股「Palantir」2日晚間公布財報後，股價大漲6.85%，顯示AI相關需求仍具支撐力。零售巨頭沃爾瑪上漲2.94%，成為史上首家市值達到1兆美元的實體零售商。PayPal因財報未達預期加上更換執行長，股價崩跌逾20%。台積電ADR下跌1.64%，收在335.75美元。

美國聯邦政府局部停擺三天後，聯邦眾議院3日以217票比214票的些微差距通過政府撥款法案，美國總統川普（Donald Trump）於美股盤後時段旋即簽署，結束政府部分停擺局面。不過，美國勞工統計局（BLS）已於2日表明，由於政府此前局部停擺，原定本6日出爐的1月非農就業報告將押後公布，原定3日公布的職位空缺報告亦將延期。

美股3日收盤，道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%，收報49240.99點。標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%，收在6917.81點。以科技股為主的那斯達克指數重摔336.92點或1.43%，收23255.19點。費城半導體指數滑落168.15點或2.07%，收7966.34點。

