美國政府部分停擺4天後露曙光 川普簽署支出法案重啟運作

美國總統川普簽署支出法案。（AP）

美國聯邦眾議院於當地時間3日通過總額1.2兆美元（約37.9 兆新台幣）的年度支出法案，政府多數部門可持續運作至9月。目前法案已送交白宮，由總統川普將其簽署成法，結束自31日以來，為期4天的聯邦政府部分停擺。

因國會未能在期限前拍板2026會計年度預算，美國聯邦政府部分機構自31日起暫停運作。此次預算談判卡關，主因在於民主黨不滿移民執法人員日前於明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍造成抗議者死亡，進而對是否同意增加國土安全部經費態度強硬，導致協商一度陷入僵局。

廣告 廣告

外媒指出，美國參議院於上月30日深夜先行通過一項折衷方案，處理尚未完成的5項撥款法案，使多數聯邦部門得以獲得經費支撐至9月。同時，另通過為期2週的短期撥款措施，讓國土安全部在國會就移民執法政策持續談判期間，仍可維持基本運作。

該方案隨後送交眾議院審議，當地時間3日以217票對214票的些微差距過關，法案隨即送往白宮，由總統川普簽署生效，為聯邦政府重啟鋪路。川普表示，這項法案可讓政府部門立即恢復運作，並確保多數聯邦機構在本財政年度剩餘時間內有穩定經費來源，對國家運作具有關鍵意義。





更多《鏡新聞》報導

國會不信任投票皆未過門檻 法國2026年預算案終於闖關成功

達賴喇嘛首獲葛萊美肯定 北京跳腳：反對藝術淪「反華工具」

中國人大代表巴黎住家遭洗劫 損失2.6億天價珠寶頭部還被K