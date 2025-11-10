美國政府重啟曙光：參議院民主黨「8票倒戈」打破僵局

美國政府重啟已經露出曙光。（示意圖／Pexels）





美國政府自10月1日起已經關門40天，期間民主黨一直用冗長的辯論，拖延預算案表決程序。就在當地時間9日晚間，參議院對政府預算法案進行投票，表決結果是60票對40票，通過預算案，這是美國政府重新開門的重要步驟。

根據CNN報導，參議員克服了困擾5週的僵局，8名民主黨參議員同意了一項協議，該協議包括稍後會進行的「延長醫療補貼」表決，這項議題已經討論了數週，及保證在政府停擺期間被裁員的聯邦員工將會被重新聘用。

廣告 廣告

民主黨領袖達賓（Dick Durbin）打破了參議院民主黨領導層的共識，與民主黨參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）、費特曼（John Fetterman）、哈桑（Maggie Hassan）、沙欣（Jeanne Shaheen）、凱恩（Tim Kaine）、羅森（Jacky Rosen）以及獨立參議員金（Angus King）一起推動這項方案。共和黨參議員保羅（Rand Paul）是唯一反對的共和黨票。

在投票過程中出現了一些戲劇性場面，當時投票進行中有4名共和黨參議員尚未表決。其中一位，參議員約翰·科尼（John Cornyn），因為延遲抵達國會大廈。其他三位參議員，瑞克·斯科特（Rick Scott）、邁克·李（Mike Lee）和羅恩·約翰遜（Ron Johnson）來到議場後立即與參議員圖恩（Thune）交談。

不過，美國政府重啟前還有更多程序要走。任何一位參議員都有權延遲對此方案的審議，而且眾議院也必須重新開議，才能通過參議院達成的協議。

更多東森新聞報導

21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺

快訊／日本發生6.5強震 氣象廳發布海嘯注意報

日夫妻票選「性生活消失」原因排行榜 「生了小孩」只排第三

