美國政府重開後公布9月就業數字 失業率略增就業優於預期

2024年3月，美國波士頓的一名建築工人。美聯社



原本在10月要公布，卻因美國聯邦政府停擺而延後發表的美國9月非農就業人口數字，週四（20日）公布揭曉。新增就業人數幅度遠優於預期，失業率則是略增至4.4%。

美國勞工部統計局週四公布數據顯示，非農就業人口在9月增加11.9萬人，遠優於道瓊社訪調經濟學家預估的5萬人。失業率從8月的4.3%略增至9月的4.4%。

由於長達7週的破紀錄長時間政府停擺，美國政府已經表示無法公布10月的非農就業數字，直接在11月的非農就業報告中處理。因此這個就業數據是市場目前所能獲得的最新數據，也是已經延後一個多月的數據。

在就業數據公布後，美國股市盤前上漲。道瓊工業指數上漲294點或0.59%，標準普爾500指數上漲1.28%，那斯達克綜合指數上漲1.81%。美國股市原本已受到輝達（Nvidia）優異財報的激勵，預期週四將會開盤上漲。

