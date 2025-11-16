美國政府開門了！43天僵局落幕後究責：民主黨共和黨各被打50大板

11/13更新：美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，聯邦眾議院12日通過該法案，總統川普當天隨即在白宮簽署，正式結束美國史上最長的政府停擺，結束43天的僵局。聯邦員工最快將在13日上午恢復工作，但政府關門造成的全面影響預計仍將持續數週，持續波及美國民眾。

根據美國智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）統計，政府停擺期間，67萬名聯邦政府員工被迫休假，另有73萬名員工被要求繼續無薪工作。如今政府停擺結束，他們預計在未來數天內收到薪資支票，被迫休假的員工也將恢復工作。此外，國家公園、森林、其他由聯邦政府管理的場所也將重新對外開放，工作人員也將恢復正常工作。

補充營養援助計畫（SNAP）的「糧食券」（food stamps）預計將立即全面發放，為約4200萬人提供食物援助。美國機場將恢復正常營運，但這可能需要一些時間才能全面恢復。美國聯邦航空總署（FAA）官員12日表示，由於更多空中交通管制員將恢復正常工作，美國40個主要機場的航班減少幅度將維持在6%，而不是像原本計畫的那樣，在本週末增加到10%。

美國機場將恢復正常營運，但這可能需要一些時間才能全面恢復。圖為美國華盛頓杜勒斯國際機場。取自臉書@U.S. Department of Transportation

政府停擺雖結束，經濟數據回不來

政府停擺的結束，帶來一些希望，尤其是航空服務業，可望在感恩節假期旅行高峰來臨前，獲得一些恢復時間。此外，隨著數百萬家庭重新獲得食品援助，他們的家庭預算或許能較有餘裕，可用於即將到來的聖誕購物季。

未來數天內，美國主要統計機構將恢復發布經濟數據。先前由於政府停擺，缺乏數據，投資者、政策制定者、家庭對就業市場狀況、通膨走向、消費支出、整體經濟成長等問題，知之甚少。

然而，一些數據可能永久缺失，白宮表示，10月的就業報告，以及消費者物價指數（Consumer Price Index）報告，可能永遠不會發布。許多經濟學家估計，政府關門期間，美國GDP每週下降逾十分之一個百分點，預計大部分損失的產出，將在未來數個月內得到彌補。根據《路透》（Reuters）報導，聯邦政府將繼續每年增加約1.8兆美元的債務，其債務總金額達到38兆美元。

總統川普（Donald Trump）12日簽署文件時表示：「我們絕不能讓這種事再次發生。」他也藉機批評民主黨（Democratic Party），並暗示選民在明年的期中選舉不應投票支持民主黨：「這不是治理國家的方式……所以我只想告訴美國人民，你們不該忘記這件事，在期中選舉與其他日子到來之際，不要忘記他們對我們的國家做的事。」

然而，儘管民主黨及共和黨（Republican Party）互相指責，但似乎沒有任何一邊陣營，在民意上取得明顯的勝利。路透／益普索（Reuters／Ipsos）13日公布的一項民調顯示，50%的美國人將政府停擺歸咎於共和黨，47%的人則歸咎於民主黨。

協議重點：凍結裁員、恢復撥款

讓政府關門僵局露出曙光的，是美國聯邦參議院終於在9日以60票支持、40票反對的投票結果，達成撥款協議。

畢竟，在打破僵局之前，參議院民主黨曾14次否決聯邦眾議院通過的同一項政府撥款法案，美國《國會山莊報》（The Hill）指出，隨著補充營養援助計畫資金於11月1日到期，加上空中交通管制員人手短缺，導致機場出現嚴重延誤，一群中間派與即將退休的民主黨人感受到重新開放政府的巨大壓力。

協議內容包括撤銷川普政府在政府關門期間，解雇超過4000名聯邦員工的命令，並阻止川普政府在新的持續決議有效期內（至2026年1月30日），透過「裁減人力計畫」（RIFs）解雇更多聯邦員工。根據聯邦記錄，川普第2任期開始時，約220萬名文職人員在聯邦政府工作，而由於川普的裁員計畫，預計到今年底，至少有30萬名員工將遭到解雇。

該協議將確保聯邦政府大部分的部門，在2026年9月30日前，都能透過常規撥款法案獲得資金，並為國會接下來處理其他常規支出法案鋪路，包括為戰爭部（Department of War）與衛生與公共服務部（Department of Health and Human Services）提供資金的法案。

該協議將為軍事建設、退伍軍人事務、農業部（Department of Agriculture）、立法部門，提供資金至2026年9月30日，還將確保俗稱「糧食券」（food stamps）的補充營養援助計畫，可持續資助至2026財政年度。另外，該協議還包括一項臨時措施，為聯邦政府其他部門提供資金，至2026年1月30日。

然而，參議院共和黨領袖並未保證任何延長補貼的法案，都能在參議院獲得通過，也未保證即使該法案在參議院獲得通過，也能在眾議院獲得投票表決。

美國政府關門長達43天，創下史上最長紀錄。取自FB@U.S. Capitol Visitor Center

政府關門43天衝擊龐大

美國聯邦政府10月1日零時01分開始停擺，迎來近七年來的首次政府關門，主因國會議員與總統川普在醫療政策的預算談判中意見分歧，民主黨的訴求，包括延長即將到期的稅收抵免政策，藉以降低數百萬名美國人的醫療保險費用，並撤銷川普削減醫療補助（Medicaid）的命令。此外，目前約140萬名聯邦員工仍被迫放無薪假或無薪工作，包括空中交通管制員與國家公園管理員。

美國聯邦政府停擺持續40多天，導致數千個航班取消，全國機場混亂。半島電視台（Al Jazeera）10日指出，根據美國航班追蹤平台「FlightAware」的數據，截至9日，由於空中交通管制員短缺，至少2300個美國境內及往返美國的航班被取消，另有超過8000個航班延誤。紐約市的機場、芝加哥（Chicago）歐海爾機場（O'Hare International Airport）、（Atlanta）哈茲菲爾德─傑克森亞特蘭大機場（Hartsfield─Jackson Atlanta International Airport），受到的衝擊尤其嚴重。

此外，約4200萬美國人（占美國人口總數的八分之一）倚賴補充營養援助計畫，他們獲得的食品援助面臨風險，民眾的痛苦日益加劇。儘管兩家法院下令川普政府必須在政府停擺期間，支付補充營養援助計畫的資金，但最高法院暫停其中一項裁決，以便聽取進一步的法律論點。

半島電視台記者漢納（Mike Hanna）指出：「現在，川普政府已告知各州，他們本月支付的款項，不得超過應繳款項的60％，並威脅要削減任何違反此規定的州全部的聯邦資金。這件事真的開始讓美國人感到痛苦，他們正試圖增加對參議員的壓力，」他補充道。

根據美國國會無黨派財政評估機構「國會預算辦公室」（Congressional Budget Office）估計，為期四週的聯邦政府停擺，將導致2025年第四季經濟成長下降1％，而為期八週的停擺，將導致第四季經濟成長下降2％。

國會預算辦公室表示，大部分損失的成長，將在2026年第一季得到彌補，但並非全部。美國公共電視台（PBS）指出，根據聯邦政府停擺持續時間的長短，將有70億至140億美元的永久損失，國會預算辦公室表示，永久經濟產出損失主要將源自於休假員工的產出減少。

過去50年裡，美國政府停擺並不少見。川普第一任期曾發生三次政府停擺，當時最長的一次達36天，於2019年1月落幕，主因是對美墨邊境圍牆經費的爭議。國會預算處估計，那次關門導致經濟產出減少約110億美元。

隨著參議院達成協議的消息傳出，川普9日晚間樂觀地表示：「看來我們離結束政府停擺已經非常接近了。」