美國政府開門在即 美股道瓊再創新高、台積電ADR跌0.18％

市場關注美國政府停擺可能即將結束，美股4大指數週三漲跌互現，道瓊指數收盤連兩天創下歷史新高，首次突破48000點，但那斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股。（請聽AI報導）。

隨著美國政府重啟在即，道瓊工業指數週三突破48000點，創下歷史新高，其中金融股表現亮眼助推漲勢，科技股波動加劇，人工智慧類股走勢分歧，AMD暴漲9%，甲骨文下跌3.88%。

道瓊工業指數週三上漲326.86點，漲幅為0.68％，收在48254.82點。標普500指數上漲4.31點，漲幅為0.06％，收在6850.92點。那斯達克指數下跌61.844點，跌幅為0.26％，收在23406.457點。費城半導體指數上漲102.43點，漲幅為1.47％，收在7082.13點。台積電ADR下跌0.52美元，跌幅為0.18％，收在290.65美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。