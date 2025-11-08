美國政府關門危機未除 全美逾千架航班取消
[NOWnews今日新聞] 由於美國政府停擺，越來越多航空交通管制人員因無薪而選擇請假，導致機場塔台人力不足，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本週宣布，將在美國國內40個主要機場，削減約10%的運力，分階段落實。此舉實施後，全美當地時間週五就有超過1200架航班取消。儘管美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）提出折衷方案，但遭共和黨拒絕，政府何時重開仍是未知數。
綜合《國會山報》等外媒報導，共和黨、民主黨在國會陷入鬥爭僵局，圍繞《平價醫療法》（Patient Protection and Affordable Care Act，PPACA）而起的爭端遲遲未解，延長撥款的預算案表決未能通過，導致美國政府關門，至今已超過1個月。
包括機場重要工作人員在內，許多美國政府僱員，要麼無薪工作，要麼失業在家，航班追蹤網站「FlightAware」的數據顯示，光是週五，美國就有超過1200架航班被取消。分析指出，感恩節假期就要到了，美國即將進入旅行季高峰，屆時若問題還沒解決，後果將十分嚴重。
美國聯邦參議院民主黨領袖舒默週五提出一項折衷方案，看是否能以《平價醫療法案》稅收抵免政策延長1年（即不再要求永久延長），換取讓聯邦政府先獲得短期資金、用於日常營運，這也是2黨在預算方面出現巨大分歧的主因之一。
不過，包含參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩（John Thune）在內，多名共和黨人都表態不接受民主黨的方案，直言對方的建議「沒有成功的機會」，堅持應該先通過一項「乾淨」的臨時撥款法案，之後再針對包括醫保補貼在內其他議題進行談判，而不是將重啟政府與醫保補貼綑綁在一起。
圖恩並指控，民主黨提出的條件遠遠不夠，也沒有包括對《海德修正案》（Hyde Amendment）的保護，《海德修正案》禁止使用聯邦納稅人的錢來資助或促進墮胎，川普年初重返白宮後，即簽署行政命令，重申對該修正案的支持。
南卡羅來納州的共和黨參議員格雷厄姆（ Lindsey Graham）則聲稱，自2010年以來，美國5大醫療保健公司的股價上漲了1000%，外界向這些企業投入大量資金，造成了通貨膨脹，不願意繼續向保險公司輸送數千億美元。
原文連結：
More than 1,200 flights cancelled across US in government paralysis
Senate GOP rips Democratic offer to end shutdown: ‘Nonstarter’
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美政府關門或有轉機！科技股估值過高疑慮尚存 美股指數漲跌互見
政府關門連累航管！美國運輸部長：40個主要機場將削減10%運力
影／史上最嚴重！美國政府關門第36天破紀錄 百萬人成犧牲品
其他人也在看
不只地下街！台北車站還有「5大好逛景點」 要走一段才能到
台北車站是重要交通樞紐，同時其東、西、南、北側都有值得逛的商圈。日前有網友提問，要在台北車站打發時間「附近有啥可以逛逛的？」眾多人首推西側的台北地下街，距離近東西也多；也有人推其它需要走較遠的景點，北側華陰街、中山；南側唱片行區、228公園；東側華山文創園區。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 16 小時前
籲聯合國憲章禁武原則適用台海 謝志偉：各國團結應對中國擴張
2025年對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會首日（7日）晚間，我國駐歐盟大使謝志偉設宴款待來自多國的國會議員及外交使節。謝指出，自由世界過去幾十年來的最大失誤就是幫助中國，而IPAC成功促成各國立法者團結應對中國擴張，呼籲聯合國憲章禁止使用武力與維護國際和平安全的原則適用於台海。自由時報 ・ 16 小時前
許紹雄早預言不久於人世 最後身影曝光勸：別虛度光陰
香港「金牌綠葉」男星許紹雄上月28日因腎臟癌引發多重器官衰竭離世，享壽76歲，他生前人緣好，不少藝人都湧到醫院見他最後一面，而他過去也喜歡玩社群網站，最後發文是在10月10日，他曬出影片勸網友不要虛度人生，時間對每個人都很公平，要努力生活，似乎早知不久於人世。中時新聞網 ・ 16 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 10 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 16 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 19 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 10 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 1 天前
逾4千萬低收入戶將斷糧！法官批政治操作 川普首認因關稅美國人付代價
美國總統川普政府再陷雙重爭議。一方面聯邦法院下令白宮必須在當地時間7日前全額發放給4,200萬低收入戶的糧食補助（SNAP）；另一方面，川普也罕見首度承認美國民眾確實為他推動的關稅政策「付出了一些代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前