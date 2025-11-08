美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
美國政府持續關門，政府破紀錄停擺38天衝擊全美航班，由於航管員無薪水可領，美國聯邦航空總署下令全美最繁忙航班減班，以降低運作壓力。根據CNN報導，有超過4000個航班延誤，破千航班取消，民眾怨聲連連，但隨著華盛頓政客難以達成協議，運輸部警告未來可能有高達五分之一的航班被取消。
行程延誤讓美國民眾大罵政府，各地機場航班大亂，不是延誤就是取消，乘客只能在苦等班機到來，全美超過3000個航班延誤，850多個航班取消，但受影響的範圍可能更大。
CNN新聞報導：「截至今天我們已經看到大約4151次延誤，而這個數字，在我們報導的時候還在不斷上升。」
美國政府破紀錄停擺38天，華盛頓政客難以達成協議，衝擊全美航班，航管員沒領薪水，美國聯邦航空總署下令全國最繁忙機場減班，以降低運作壓力，亞特蘭大芝加哥影響最大，全美大約有25個機場，航管員不足，美國運輸部長達菲指責參議院，特別是民主黨人沒有採取緊急行動。
美國運輸部長達菲：「他們應該每天、每個周末、每週都在華府，努力找到協議，以便我們可以重新開放政府。」
受到航班大亂影響，有民眾改為開車橫越美國，但雪上加霜的是運輸部警告，未來受影響的航班可能達到20％，美國政府停擺僵局難解，參議院民主黨人提議，將快到期的健保補貼延長一年，作為縮短停擺的折衷方案，但共和黨不接受，儘管目前受影響的主要是美國國內航班，但隨著僵局持續延燒，國際航班是否會受到衝擊，令人憂慮。
